Евро обвалился

По сравнению с началом декабря стоимость валютной корзины выросла на 0,71%, а все основные валюты подорожали.





Курс доллара вырос лишь на 0,0005 BYN до 2,1159 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар дешевел, но суммарный минус составил всего 0,0029 BYN.





Кус евро упал на 0,0070 BYN до 2,3409 BYN/EUR и покинул максимум за полгода. Сегодня евро подешевел всего второй раз за 17 торгов.





Курс российского рубля опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,3194 BYN/100 RUB. До этого рубль РФ дорожал четыре раза подряд на общую сумму 0,0428 BYN, что позволило ему вплотную приблизиться к максимуму за 1 год и 8 месяцев.





Итоги прошедшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль опять девальвировался сразу ко всем основным валютам:





курс доллара поднялся всего на 0,0068 BYN (+0,32%);

курс евро подскочил на 0,0272 BYN (+1,17%);

курс российского рубля вырос 0,0288 BYN (+0,88%);

валютная корзина подорожала на 0,78%.





Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос всего на копейку до 63,7244 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра упал сразу на 25 копеек до 70,5047 RUB/EUR.





Итоги минувшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 36 копеек (−0,57%);

курс евро вырос на 21 копейку (+0,30%).