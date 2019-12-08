﻿ Евро обвалился. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евро обвалился

09.12.2019 13:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусскому рублю удалось начать неделю укреплением к валютной корзине на 0,07%. Предыдущие четыре торговые сессии он дешевел и завершил ушедшую неделю ослаблением к валютной корзине на 0,78% на минимуме за 8 месяцев.

По сравнению с началом декабря стоимость валютной корзины выросла на 0,71%, а все основные валюты подорожали.

Курс доллара вырос лишь на 0,0005 BYN до 2,1159 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар дешевел, но суммарный минус составил всего 0,0029 BYN.

Кус евро упал на 0,0070 BYN до 2,3409 BYN/EUR и покинул максимум за полгода. Сегодня евро подешевел всего второй раз за 17 торгов.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,3194 BYN/100 RUB. До этого рубль РФ дорожал четыре раза подряд на общую сумму 0,0428 BYN, что позволило ему вплотную приблизиться к максимуму за 1 год и 8 месяцев.

Итоги прошедшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль опять девальвировался сразу ко всем основным валютам:

курс доллара поднялся всего на 0,0068 BYN (+0,32%);
курс евро подскочил на 0,0272 BYN (+1,17%);
курс российского рубля вырос 0,0288 BYN (+0,88%);
валютная корзина подорожала на 0,78%.

Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос всего на копейку до 63,7244 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра упал сразу на 25 копеек до 70,5047 RUB/EUR.

Итоги минувшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 36 копеек (−0,57%);
курс евро вырос на 21 копейку (+0,30%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскому рублю удалось начать неделю укреплением к валютной корзине на 0,07%. Предыдущие четыре торговые сессии он дешевел и завершил ушедшую неделю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело журналиста Чуденцова: СК завёл уголовное дело о сексуальном насилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика