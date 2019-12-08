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Евро обвалился
Источник материала: Партизан
Белорусскому рублю удалось начать неделю укреплением к валютной корзине на 0,07%. Предыдущие четыре торговые сессии он дешевел и завершил ушедшую неделю ослаблением к валютной корзине на 0,78% на минимуме за 8 месяцев.
По сравнению с началом декабря стоимость валютной корзины выросла на 0,71%, а все основные валюты подорожали.
Курс доллара вырос лишь на 0,0005 BYN до 2,1159 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар дешевел, но суммарный минус составил всего 0,0029 BYN.
Кус евро упал на 0,0070 BYN до 2,3409 BYN/EUR и покинул максимум за полгода. Сегодня евро подешевел всего второй раз за 17 торгов.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,3194 BYN/100 RUB. До этого рубль РФ дорожал четыре раза подряд на общую сумму 0,0428 BYN, что позволило ему вплотную приблизиться к максимуму за 1 год и 8 месяцев.
Итоги прошедшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль опять девальвировался сразу ко всем основным валютам:
курс доллара поднялся всего на 0,0068 BYN (+0,32%);
курс евро подскочил на 0,0272 BYN (+1,17%);
курс российского рубля вырос 0,0288 BYN (+0,88%);
валютная корзина подорожала на 0,78%.
Центробанк России
Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос всего на копейку до 63,7244 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра упал сразу на 25 копеек до 70,5047 RUB/EUR.
Итоги минувшей недели 2—6 декабря 2019 на валютном рынке РФ
курс доллара упал на 36 копеек (−0,57%);
курс евро вырос на 21 копейку (+0,30%).
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Белорусскому рублю удалось начать неделю укреплением к валютной корзине на 0,07%. Предыдущие четыре торговые сессии он дешевел и завершил ушедшую неделю...
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