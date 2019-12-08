«Состав – просто бомба»: «молодежка» Беларуси стала фаворитом ЧМ по хоккею в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал молодежный Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. На домашней площадке белорусская сборная попытается завоевать путевку в элитный дивизион. Команда перед турниром прошла серьезную подготовку. Какие задачи ставит тренерский штаб перед «молодежкой», рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



«Состав просто бомба», - так отзываются СМИ и болельщики о молодежной команде Беларуси. На этом чемпионате сборная страны выступает в роли фаворита. Большинство игроков уже отличились в заокеанских лигах и в КХЛ. Перед началом первенства хоккеисты прошли серьезный отбор: из тридцати четырех осталось 22 человека. В условиях жесткой конкуренции в команде удалось сохранить дружелюбную атмосферу.



«Все ребята играли по U18, U20. В детских, юношеских командах. Все друг друга хорошо знают. Так что, думаю, проблем с привыканием не будет. Есть только первое место. И мы должны биться только за победу», – поделился нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Алексей Протас.



Во время сборов тренерский штаб уделял большое внимание не только физической подготовке подопечных. Перед Дмитрием Дудиком стояла задача разные школы и стили игры направить в одно русло.



«Нам нужно очень попытаться разные возраста, разные характеры скрепить, ассимилировать друг с другом. Мы видим проблему главную. Это, чтобы наши игроки, которые находились у нас в системе U20, не подражали осознанно или неосознанно игрокам, приехавшим из Канады и Америки», – объяснил главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Дудик.



Соперниками Беларуси на чемпионате станут Латвия, Норвегия, Словения, Австрия и Дания. Кстати, именно датчане два года назад отправили белорусскую молодежку в первый дивизион. В этот раз сборная намерена вернуться в элиту.



«Все команды достойные. И на каждую команду нужно настраиваться. Будем стараться навязывать свой хоккей. Агрессивный. Будем делать так, чтобы команды под нас подстраивались, а не мы под них», – заявил нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Евгений Оксентюк.





Слоган этого чемпионата «Вперед в будущее». На площадке в эти дни можно будет увидеть перспективных игроков из лучших лиг планеты. Первый поединок белорусы проведут с австрийцами.