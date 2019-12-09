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Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место — ПРООН
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отчет ПРООН о человеческом развитии — 2019 «За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня» представлен сегодня в Минске. Беларусь в глобальном рейтинге поднялась на 50-е место, передает корреспондент
«Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на три позиции и сейчас делит 50-е место с Казахстаном среди 189 стран. Перед ней разместилась Россия, позади — некоторые страны региона. То есть Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, причем второй год подряд», — сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.
Она пояснила, что индекс человеческого развития (ИЧР) базируется на открытых статистических данных по трем основным индикаторам: ожидаемая
В
В целом развитие человеческого потенциала в Беларуси характеризуется поступательным ростом. С 1995 по 2018 года значение ИЧР выросло на 24,5%. Ожидаемая продолжительность жизни за этот период увеличилась на 3,9 года, средняя продолжительность обучения — на 3,8 года, ожидаемая продолжительность обучения — на 2,5 года. Валовый национальный доход на душу населения вырос на 103,8%.
Увеличение
Старший советник управления устойчивого развития главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Виталий Макей также обратил внимание, что показатель ИЧР Беларуси с 1995 года постоянно повышался. Причем прогресс есть по всем главным индикаторам. «С ПРООН мы долгое время сотрудничаем. Реализуются страновые программы, сейчас завершается уже пятая. Мы приступили к подготовке следующей пятилетней программы. Это конкретное наполнение проектами, которые действуют на благо страны и различных отраслей — экономического преобразования, социального развития, внедрения технологий и других компонентов устойчивого развития», — сказал Виталий Макей.
По словам сотрудника ПРООН в Беларуси по информации и продвижению Алексея Чистодарского, сегодня глобальная презентация Отчета о человеческом развитии 2019 проходит в столице Колумбии — Боготе. И одновременно офисы ПРООН во всем мире представляют этот отчет в преломлении достижений тех или иных стран. В документе отмечается появление нового поколения серьезных проявлений неравенства в развитии человеческого потенциала, вызванных изменением климата и новыми технологиями. Преодолеть вызовы можно через инновационные подходы и решения в политической и социальной сферах на национальном и глобальном уровнях. В отчете представлены анализ, идеи и варианты решений по искоренению основных причин неравенства, которое ослабляет социальную сплоченность и экономический рост, подрывает доверие людей к правительству, государственным институтам и друг к другу. Неравенство несет ущерб экономике, мешает людям полностью раскрыть свой потенциал в работе и повседневной жизни, затрудняет принятие политических решений, направленных на вызовы в социальной сфере и экологии. И в сумме значительно препятствует достижению Целей устойчивого развития и Повестки-2030. Центральное место в решении проблемы неравенства отводится развитию человеческого потенциала.
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Отчет ПРООН о человеческом развитии — 2019 «За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня» представлен сегодня в Минске. Беларусь...
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