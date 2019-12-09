Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место — ПРООН

Источник материала: Вороновская газета





Отчет ПРООН о человеческом развитии — 2019 «За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня» представлен сегодня в Минске. Беларусь в глобальном рейтинге поднялась на 50-е место, передает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на три позиции и сейчас делит 50-е место с Казахстаном среди 189 стран. Перед ней разместилась Россия, позади — некоторые страны региона. То есть Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, причем второй год подряд», — сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Она пояснила, что индекс человеческого развития (ИЧР) базируется на открытых статистических данных по трем основным индикаторам: ожидаемая п родолжительность жизни, уровень грамотности населения и количество лет, потраченных на обучение, а также уровень жизни, оцененный через валовый национальный доход на душу населения. Но с учетом тематики отчета этого года — неравенство и способы его преодоления — ИЧР скорректирован. «Когда мы переоцениваем ИЧР с учетом неравенства, то видим, что Беларусь теряет 6% своего показателя. В то время как для стран с очень высоким ИЧР потери составляют более 10%. Это говорит о положительной ситуации с равенством в Беларуси», — добавила постпред ПРООН.

В гендерном вопросе тоже позитивные показатели. «Индекс человеческого развития женщин выше, чем в странах Европы и Азии. Интересно, что в отличие от большинства государств он даже выше индекса развития мужчин», — заметила Александра Соловьева. Сказывается большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин (почти 10 лет), высокий уровень образования женщин (в среднем продолжительность обучения составляет 15,7 года), а также рекордно низкий показатель материнской смертности: в 2018 году он составлял 4 женщины на 100 тыс. рожениц, по данным 2019 года — 2 женщины на 100 тыс. «Но гендерное неравенство сохраняется в экономике. Уровень участия женщин в экономике более чем на 10% ниже, чем мужчин. И это та область, где требуются дополнительные усилия», — обратила внимание постоянный представитель ПРООН в Беларуси. Стоит дополнить, что, по данным Белстата, разница в доходах мужчин и женщин не превышает 25%: зарплаты вторых не менее 70% от зарплаты первых.

В целом развитие человеческого потенциала в Беларуси характеризуется поступательным ростом. С 1995 по 2018 года значение ИЧР выросло на 24,5%. Ожидаемая продолжительность жизни за этот период увеличилась на 3,9 года, средняя продолжительность обучения — на 3,8 года, ожидаемая продолжительность обучения — на 2,5 года. Валовый национальный доход на душу населения вырос на 103,8%.

Увеличение лесного фонда , сокращение деградированных земель, устойчиво невысокое использование запасов пресной воды , снижение рисков сокращения биоразнообразия — все это позитивные моменты экологической устойчивости. А она в современных реалиях оказывает большое влияние на ИЧР и неравенство между странами с разным его уровнем. «На долю возобновляемых источников энергии в Беларуси пока приходится 6,8%, но продолжается внедрение энергоэффективных технологий. И ПРООН приветствует это», — подчеркнула Александра Соловьева. К позитивным чертам она также отнесла наличие высококвалифицированной рабочей силы, стремление к диверсификации экономики, развитию высокотехнологичного сектора и значительную научно-исследовательскую базу. Но для раскрытия инновационного потенциала нужны дополнительные инвестиции в этой области. В настоящее время расходы на поддержку научных исследований невелики. Поэтому предстоит значительная совместная работа всех партнеров как в государственном, так и частном секторе, международных институтов, чтобы разрабатывать национальные стратегии устойчивого развития.

Старший советник управления устойчивого развития главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Виталий Макей также обратил внимание, что показатель ИЧР Беларуси с 1995 года постоянно повышался. Причем прогресс есть по всем главным индикаторам. «С ПРООН мы долгое время сотрудничаем. Реализуются страновые программы, сейчас завершается уже пятая. Мы приступили к подготовке следующей пятилетней программы. Это конкретное наполнение проектами, которые действуют на благо страны и различных отраслей — экономического преобразования, социального развития, внедрения технологий и других компонентов устойчивого развития», — сказал Виталий Макей.

По словам сотрудника ПРООН в Беларуси по информации и продвижению Алексея Чистодарского, сегодня глобальная презентация Отчета о человеческом развитии 2019 проходит в столице Колумбии — Боготе. И одновременно офисы ПРООН во всем мире представляют этот отчет в преломлении достижений тех или иных стран. В документе отмечается появление нового поколения серьезных проявлений неравенства в развитии человеческого потенциала, вызванных изменением климата и новыми технологиями. Преодолеть вызовы можно через инновационные подходы и решения в политической и социальной сферах на национальном и глобальном уровнях. В отчете представлены анализ, идеи и варианты решений по искоренению основных причин неравенства, которое ослабляет социальную сплоченность и экономический рост, подрывает доверие людей к правительству, государственным институтам и друг к другу. Неравенство несет ущерб экономике, мешает людям полностью раскрыть свой потенциал в работе и повседневной жизни, затрудняет принятие политических решений, направленных на вызовы в социальной сфере и экологии. И в сумме значительно препятствует достижению Целей устойчивого развития и Повестки-2030. Центральное место в решении проблемы неравенства отводится развитию человеческого потенциала.

https://www.belta.by/