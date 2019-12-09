Источник материала: Газета Авангард

Гомельскими таможенниками пресечен незаконный ввоз двух партий семян подсолнечника.





Вблизи границы с Российской Федерацией таможенники приостановили движение двух транспортных средств с российскими номерами. В грузовых отсеках автомобилей находилось более 30 тонн семян подсолнечника. Установлено, что транспортировка товара осуществлялась без наличия необходимых сопроводительных документов, общая его стоимость составила более 20 тыс. бел. рублей.

Как сообщили в Гомельской таможне, начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.