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Гомельскими таможенниками пресечен незаконный ввоз двух партий семян подсолнечника

10.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомельскими таможенниками пресечен незаконный ввоз двух партий семян подсолнечника.

Гомельскими таможенниками пресечен незаконный ввоз двух партий семян подсолнечника
Фото из открытых интернет-источников

Вблизи границы с Российской Федерацией таможенники приостановили движение двух транспортных средств с российскими номерами. В грузовых отсеках автомобилей находилось более 30 тонн семян подсолнечника. Установлено, что транспортировка товара осуществлялась без наличия необходимых сопроводительных документов, общая его стоимость составила более 20 тыс. бел. рублей.

Как сообщили в Гомельской таможне, начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

 
 
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Гомельскими таможенниками пресечен незаконный ввоз двух партий семян подсолнечника. Вблизи границы с Российской Федерацией таможенники...
 
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