9 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, в которой призывает Россию вывести войска из захваченного Крыма и приостановить временную оккупацию территории Украины.

Резолюцию поддержали 63 страны, 19 проголосовали против. Воздержались 66 стран.

Беларусь была в числе голосовавших против. Кроме нее резолюцию не поддержали Россия,  Армения, Кыргызстан, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Зимбабве, Китай, Куба, КНДР, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Иран, Сербия, Судан, Сирия.

Беларусь проголосовала против резолюции по Крыму в ООН

Фото: табло с итогами голосования о выводе российских войск из Крыма

Чего требуют в резолюции?

Резолюция называет Россию страной-оккупантом и требует ее вывести свои войска с полуострова, а также вернуть оборудование с захваченных и возвращенных украинских военный кораблей. В резолюции осуждается проведение Россией военных учений в Крыму и использование захваченных военных предприятий.

В резолюции говорится, что «российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины».

Документ содержит рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздержаться от визитов в Крым «без согласования с Украиной».

В прошлом году Беларусь тоже голосовала против резолюции. Беларусский МИД обычно объясняет свою позицию тем, что Беларусь выступает против механизма страновых резолюций.