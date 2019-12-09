Беларусь проголосовала против резолюции по Крыму в ООН

Источник материала: Новости Волковыска

9 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, в которой призывает Россию вывести войска из захваченного Крыма и приостановить временную оккупацию территории Украины.

Резолюцию поддержали 63 страны, 19 проголосовали против. Воздержались 66 стран.

Беларусь была в числе голосовавших против. Кроме нее резолюцию не поддержали Россия, Армения, Кыргызстан, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Зимбабве, Китай, Куба, КНДР, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Иран, Сербия, Судан, Сирия.





Фото: табло с итогами голосования о выводе российских войск из Крыма

Чего требуют в резолюции?

Резолюция называет Россию страной-оккупантом и требует ее вывести свои войска с полуострова, а также вернуть оборудование с захваченных и возвращенных украинских военный кораблей. В резолюции осуждается проведение Россией военных учений в Крыму и использование захваченных военных предприятий.

В резолюции говорится, что «российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины».

Документ содержит рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздержаться от визитов в Крым «без согласования с Украиной».

В прошлом году Беларусь тоже голосовала против резолюции. Беларусский МИД обычно объясняет свою позицию тем, что Беларусь выступает против механизма страновых резолюций.