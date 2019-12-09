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Под Гродно пьяный водитель фуры перепутал передачи и совершил ДТП

10.12.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно инспекторы задержали пьяного водителя фуры. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Вечером 9 декабря водитель фуры Scania ехал от КПП «Брузги» в направлении областного центра. По пути он заехал на стоянку в деревне Коробчицы, чтобы отдохнуть. По его словам, он выпил около 100−200 граммов водки и решил съездить на заправку за добавкой.

— 28-летний водитель по ошибке вместо задней передачи включил первую и выехал на газон. Рядом находился свидетель, который сообщил о случившемся в милицию, — рассказали в ГАИ.

Инспекторы отвезли водителя на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,8 промилле алкоголя. В отношении водителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении водителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
 
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