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Под Гродно пьяный водитель фуры перепутал передачи и совершил ДТП
Источник материала: Tut.by
В Гродно инспекторы задержали пьяного водителя фуры. Об этом
Вечером 9 декабря водитель фуры Scania ехал от КПП «Брузги» в направлении областного центра. По пути он заехал на стоянку в деревне Коробчицы, чтобы отдохнуть. По его словам, он выпил около 100−200 граммов водки и решил съездить на заправку за добавкой.
— 28-летний водитель по ошибке вместо задней передачи включил первую и выехал на газон. Рядом находился свидетель, который сообщил о случившемся в милицию, — рассказали в ГАИ.
Инспекторы отвезли водителя на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,8 промилле алкоголя. В отношении водителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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В отношении водителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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