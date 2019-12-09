Премию присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, основанная в Лос-Анджелесе в 1943 году. Считается, что "Золотой глобус" является своеобразной репетицией перед церемонией вручения "Оскара".





В этом году много номинаций получили фильмы, снятые стриминговым сервисом Netflix. У фильма "Брачная история" - шесть номинаций (наибольшее число номинаций среди фильмов), у "Ирландца", режиссированного Мартином Скорсезе, - пять, у "Двух пап" - четыре.





Пять номинаций у фильма "Однажды в Голливуде", снятого Квентином Тарантино.





Среди номинированных сериалов можно выделить "Корону", "Чернобыль" и "Невероятное". Все они получили по четыре номинации.





Впервые на "Золотой глобус" номинирован сериал, созданный новым стриминговым сервисом компании Apple. "Утреннее шоу", в котором снялись Дженнифер Энистон и Стив Карелл, может взять награду в номинации "Лучший телевизионный сериал (драма)".





Одним из номинантов в категории за лучшую мужскую роль в драматическом фильме стал Кристиан Бейл, сыгравший в картине "Форд против Феррари". За престижную награду также поборются Джонатан Прайс ("Два папы"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Хоакин Феникс ("Джокер").





В номинации за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле сошлись два британца - Дэниел Крейг ("Достать ножи") и Тэрон Эджертон, сыгравший Элтона Джона ("Рокетмен"). Другие претенденты на победу - Леонардо ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт").





В номинацию за лучшую женскую роль в драматическом фильме попали Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди").





Среди претендентов на победу в номинации лучшая режиссура - Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Сэм Мендес ("1917") и Тодд Филлипс ("Джокер").





Также на церемонии будет вручена награда за вклад в кинематограф, которую в этом году получит Том Хэнкс.







