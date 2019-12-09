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В регионе деятельности Брестской таможни отмечено увеличение потока грузовых транспортных средств
10.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни.
Это связано, в первую очередь, со стремлением субъектов хозяйствования до конца года исполнить свои договорные обязательства по внешнеэкономическим контрактам.
За 11 месяцев 2019 г. поток грузовых автомобилей, следующих на выезд из Республики Беларусь, в западном направлении увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост на 13% наблюдается и по украинскому направлению.
В Брестской таможне сформирован дополнительный резерв сотрудников, налажено взаимодействие с таможенными органами сопредельных государств, принимаются иные меры, направленные на ускорение таможенного оформления в отношении грузовых транспортных средств.
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Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни. ...
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