В регионе деятельности Брестской таможни отмечено увеличение потока грузовых транспортных средств

Источник материала: Виртуальный Брест

Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни.





Это связано, в первую очередь, со стремлением субъектов хозяйствования до конца года исполнить свои договорные обязательства по внешнеэкономическим контрактам.

За 11 месяцев 2019 г. поток грузовых автомобилей, следующих на выезд из Республики Беларусь, в западном направлении увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост на 13% наблюдается и по украинскому направлению.

В Брестской таможне сформирован дополнительный резерв сотрудников, налажено взаимодействие с таможенными органами сопредельных государств, принимаются иные меры, направленные на ускорение таможенного оформления в отношении грузовых транспортных средств.