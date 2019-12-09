ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В регионе деятельности Брестской таможни отмечено увеличение потока грузовых транспортных средств

10.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни.

В регионе деятельности Брестской таможни отмечено увеличение потока грузовых транспортных средств

Это связано, в первую очередь, со стремлением субъектов хозяйствования до конца года исполнить свои договорные обязательства по внешнеэкономическим контрактам.

За 11 месяцев 2019 г. поток грузовых автомобилей, следующих на выезд из Республики Беларусь, в западном направлении увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост на 13% наблюдается и по украинскому направлению.

В Брестской таможне сформирован дополнительный резерв сотрудников, налажено взаимодействие с таможенными органами сопредельных государств, принимаются иные меры, направленные на ускорение таможенного оформления в отношении грузовых транспортных средств.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суконко рассказал о реальной стоимости лечения в РНПЦ онкологии: «Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика