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Бабкина предложила выкупить Хрусталева у Урганта

10.12.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народная артистка Надежда Бабкина предложила ведущему Ивану Урганту выкуп за ее «крепостного актера», соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева. Об этом звезды пошутили во время эфира вечернего шоу, фрагмент доступен на сайте телеканала, пишет lenta.ru.

Появившись в студии, певица пошутила, что пришла за Хрусталевым — он уже больше года работает актером в ее театре «Русская песня». «Шла мимо со съемок своих и подумала, что зайду. Мне надо выкупить „крепостного актера“ у вас», — заявила она. На это Ургант возразил, что у них с Хрусталевым другие отношения — они товарищи и партнеры.

«А я тебе деньги хорошие дам! Даже не деньги, лучше! Я тебе бочку меда дам, поросенка поджарю. Это серьезно! Бочка выше Митьки», — предложила руководительница ансамбля «Русская песня». Такой выкуп вполне устроил Урганта. «Бочка меда — это больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!» — пошутил ведущий.

Дмитрий Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman. В октябре 2018 года дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня».

 
 
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