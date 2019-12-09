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Бабкина предложила выкупить Хрусталева у Урганта
Источник материала: Tut.by
Народная артистка Надежда Бабкина предложила ведущему Ивану Урганту выкуп за ее «крепостного актера», соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева. Об этом звезды пошутили во время эфира вечернего шоу, фрагмент
Появившись в студии, певица пошутила, что пришла за Хрусталевым — он уже больше года работает актером в ее театре «Русская песня». «Шла мимо со съемок своих и подумала, что зайду. Мне надо выкупить „крепостного актера“ у вас», — заявила она. На это Ургант возразил, что у них с Хрусталевым другие отношения — они товарищи и партнеры.
«А я тебе деньги хорошие дам! Даже не деньги, лучше! Я тебе бочку меда дам, поросенка поджарю. Это серьезно! Бочка выше Митьки», — предложила руководительница ансамбля «Русская песня». Такой выкуп вполне устроил Урганта. «Бочка меда — это больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!» — пошутил ведущий.
Дмитрий Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman. В октябре 2018 года дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня».
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Он играет в ее театре.
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