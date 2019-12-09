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«Задушена голыми руками отца»: в Минске устроили арт-инсталляцию о жертвах домашнего насилия

10.12.2019 16:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 10 декабря, День прав человека. По этому поводу на площади Якуба Коласа инициатива «Маршируй, детка» устроила «арт-интервенцию» против домашнего насилия над женщинами, пишет «Радые Свабода», и установила 36 пар обуви, выкрашенных в оранжевый цвет. Такие акции проходили в Стамбуле, Риме и Ереване.

На обувь собрали деньги через Facebook. Ее покарсили в оранжевый, потому что лозунг кампании в 2019 году звучит так: «Раскрась мир в оранжевый цвет. Поколение равенства выступает против изнасилований».

К каждой паре волонтеры прикрепили по бирке. Например, на бирке одной из детских пар написано: «Задушил проводом от зарядного устройства после удара молотком по голове». На женской – «Женщина, 72 года. Умерла от потери крови после удара ножом в шею. Удар нанес сын».

Акция посвятили глобальной кампании против домашнего насилия в отношении женщин и девушек. Каждая пара обуви – знак памяти погибшим из-за домашнего насилия (за 2019 году в Беларуси так погибли 55 человек). «У нас до сих пор нет закона о домашнем насилии. А эти женщины и дети оказались в таких ситуациях. Мы выбрали обувь для арт-инсталляции, так как она красноречиво говорит о людях, которых больше нет», – объяснила идею одна из координаторов инициативы Марина Корж.

К слову об акции в Стамбуле. Пару месяцев назад ее провел художник Вахит Туна: он установил 440 пар черных женских туфель на стене дома на одной из самых оживленных улиц Стамбула Meclis-i Mebusan Street. Ровно столько женщин были убиты мужчинами в Турции за 2018 год.

Фото: svaboda.org.

Читайте по теме: «Когда он впервые это сделал, мне было восемь лет». Пять чудовищных историй жертв домашнего насилия

 
 
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Сегодня, 10 декабря, День прав человека. По этому поводу на площади Якуба Коласа инициатива «Маршируй, детка» устроила «арт-интервенцию» против домашнего насилия...
 
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