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Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап

11.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап

Фото из архива

Белорусско-российская интеграция переживает новый этап создания экономической базы Союзного государства. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко

«Мы сегодня переживаем принципиально новый этап, — сказал посол. — Когда мы пересматриваем программу по реализации Договора о создании Союзного государства (договор сам по себе не трогаем, глобальные задачи, поставленные в нем, безусловно, должны быть выполнены), стоит задача возведения материальной и экономической базы для достижения тех целей. Этому была посвящена встреча наших президентов в Сочи 7 декабря».

Во время конференции

Перечислив достижения Союзного государства в различных сферах, Владимир Семашко подчеркнул, что ими потенциал интеграции не исчерпан. «Мы живем в новом тысячелетии с новыми рисками, вызовами и угрозами, — заметил он. — В этих непростых условиях обоим государствам нужно предпринимать совместные усилия к укреплению своих экономик, необходим переход от сырьевой экономики к экономике знаний, переформатировать производства под выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Следует задействовать все резервы кооперации для широкого обмена технологиями».

Научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» собрала около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания, проходят шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом

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