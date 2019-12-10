Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховский филиал ОАО «Булочно­кондитерская компания «Домочай» приятно порадовал — предприятие получило высокую награду на Республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката».









Престижное мероприятие проходило в Минске, в рамках 4­го Международного хлебного салона и 25­й специализированной выставки­ярмарки «Продэкспо ­2019». В номинации «Пироги и караваи» представленный быховчанами пирог с необычным названием «Выкрунтас» получил золотую медаль и соответствующий ей диплом.

Мастерство наших производителей хлебобулочных изделий оценивала комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты хлебопекарной и кондитерской отраслей промышленности Республики Беларусь , представители Министерства здравоохранения, Госстандарта, ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей».

Начальник производственной лаборатории филиала Татьяна Сурвило рассказала, что «золотой» пирог получил такое название из­за своей своеобразной закрученной формы. Эта сдоба является очередной новинкой предприятия, хотя такую выпечку начали реализовывать в торговых точках нашего города и района еще полгода назад. Привлекательный своей необычайностью, ароматный, сладкий, посыпанный корицей пирог «Выкрунтас» особенно пришелся по вкусу детворе. Поэтому он не залеживается на полках магазинов.

«Только за 10 месяцев нынешнего года наши пекари изготовили тонну кондитерских изделий. Такого весомого результата в последний раз достигали ровно пять лет назад. А вообще на сегодняшний день мы поставляем потребителям 27 сладких новинок. В их числе кексы, рулеты, бисквиты, много другой «вкуснятины», — отметил директор Быховского филиала Юрий Демидов.

По словам руководителя, сейчас на предприятии работают 62 специалиста. Филиал постоянно расширяет ассортимент продукции, учитывая как потребности населения, так и ценовой фактор. Теперь каждый потребитель может приобрести хлебобулочные изделия с учетом своих финансовых возможностей. Например, филиал сегодня производит 7 видов батонов разного веса и, соответственно, стоимости. Изделия реализовываются не только в своем районе, но и в торговых точках областного центра, Могилевского, Славгородского, Белыничского районов Могилевской области, а также в соседнем Рогачевском районе Гомельщины.

Предприятие завершает 2019 год без убытков. Выполнены все основные экономические показатели: чистая прибыль, экспорт, снижение затрат на производство продукции, энергосбережение и другие. Автопарк обновлен экономичными машинами. Продолжается тесное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями.

Юрий Демидов поведал и о том, что в наступающем 2020 году планирует открыть новое производство. А вот каким оно будет — вдаваться в подробности не стал. Это пока остается коммерческой тайной.

Сергей ЛЕВЧЕНКО,

Алеся ЦАРЕВА (фото).