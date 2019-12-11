Россия выслала двух немецких дипломатов

Источник материала: Ежедневник





Так российский МИД ответил на высылку двух своих сотрудников из Германии.

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, сообщает российский МИД. Они должны будут покинуть страну в течение семи суток, пишут vedomosti.ru .

Это вынужденные меры, которые были неизбежны после высылки двух российских дипломатов из Германии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что это не станет негативным фактором для дальнейшего развития диалога России и Германии.

МИД Германии в начале декабря выслал из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании.

МИД России назвал высылку своих дипломатов «безосновательными и недружественными» действиями. Песков заявил, что обвинения в причастности российских спецслужб к убийству беспочвенны.

Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «жестоким и кровавым человеком», который был одним из организаторов взрывов в московском метро. О каком именно теракте идет речь, президент не уточнил. По его словам, Хангошвили связан с гибелью 98 человек.