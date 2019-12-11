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Россия выслала двух немецких дипломатов

12.12.2019 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия выслала двух немецких дипломатов

Так российский МИД ответил на высылку двух своих сотрудников из Германии.

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, сообщает российский МИД. Они должны будут покинуть страну в течение семи суток, пишут vedomosti.ru

Это вынужденные меры, которые были неизбежны после высылки двух российских дипломатов из Германии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что это не станет негативным фактором для дальнейшего развития диалога России и Германии.

МИД Германии в начале декабря выслал из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании. 

МИД России назвал высылку своих дипломатов «безосновательными и недружественными» действиями. Песков заявил, что обвинения в причастности российских спецслужб к убийству беспочвенны.

Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «жестоким и кровавым человеком», который был одним из организаторов взрывов в московском метро. О каком именно теракте идет речь, президент не уточнил.  По его словам, Хангошвили связан с гибелью 98 человек.

 
 
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Так российский МИД ответил на высылку двух своих сотрудников из Германии.
 
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