Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь – очень красивая страна. Это отметила председатель Национального собрания Вьетнама. Сегодня Нгуен Тхи Ким Нган в Минске. Ее принял Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня и наших позиций – Вьетнама и Беларуси, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи», – отметил президент Республики Беларусь.



Парламентская делегация Вьетнама будет находиться в Беларуси еще два дня. В программе визита посещение Минского автомобильного завода и одной из столичных школ.