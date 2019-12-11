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Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама

12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь – очень красивая страна. Это отметила председатель Национального собрания Вьетнама. Сегодня Нгуен Тхи Ким Нган в Минске. Ее принял Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня и наших позиций – Вьетнама и Беларуси, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи», – отметил президент Республики Беларусь.

Парламентская делегация Вьетнама будет находиться в Беларуси еще два дня. В программе визита посещение Минского автомобильного завода и одной из столичных школ.

Ранее сообщалось, Лукашенко до конца года намерен встретиться с руководством России. Он попросил главу администрации грамотно спланировать свой рабочий график. По словам белорусского лидера, встреча с президентом России Владимиром Путиным нужна, «чтобы окончательно расставить точки на «I» по важнейшим вопросам функционирования двух государств».



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Теги: Минск
 
 
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Парламентская делегация Вьетнама будет находиться в Беларуси еще два дня. В программе визита посещение Минского автомобильного завода и одной из столичных школ.
 
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