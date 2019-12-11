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Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама
12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь – очень красивая страна. Это отметила председатель Национального собрания Вьетнама. Сегодня Нгуен Тхи Ким Нган в Минске. Ее принял Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
«За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня и наших позиций – Вьетнама и Беларуси, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи», – отметил президент Республики Беларусь.
Ранее сообщалось,
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Парламентская делегация Вьетнама будет находиться в Беларуси еще два дня. В программе визита посещение Минского автомобильного завода и одной из столичных школ.
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