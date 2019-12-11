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В Беларуси хотят увеличить базовую величину, от которой зависят размеры штрафов, стипендий и пособий
Источник материала: Tut.by
В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минфине.
Увеличение базовой величины, как ожидается, произойдет с 1 января 2020 года.
В последний раз ее
С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.
Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.
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В Беларуси хотят увеличить базовую величину, от которой зависят размеры штрафов, стипендий и пособий
Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине.
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