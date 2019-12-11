В Беларуси хотят увеличить базовую величину, от которой зависят размеры штрафов, стипендий и пособий

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минфине.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Увеличение базовой величины, как ожидается, произойдет с 1 января 2020 года.

В последний раз ее повышали с 1 января 2019 года (с 24,5 до 25,5 рублей), а до этого — с 1 января 2018-го (с 23 до 24,5 рублей).

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.