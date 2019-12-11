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Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

12.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, сегодня для частников выделено около 160 объектов.

А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.

Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Сотрудниками нашего управления проведена проверка в отношении физического лица, осуществляющего реализацию стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации. Из теневого оборота изъято более 300 литров.

В первую очередь, проводят профилактические мероприятия: это информирование граждан столицы и республики в целом о противоправности такого поведения. Конечная стадия – это проведение контрольных мероприятий в отношении таких граждан.

Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Всего за год в столице зарегистрировано 115 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. Больше всего от таких продавцов страдают станции метро «Каменная горка» и «Пушкинская». Продают находчивые предприниматели плодово-овощную продукцию, цветы, игрушки и даже домашних животных.

Люди в материале: Екатерина Дыленок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные...
 
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