Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, сегодня для частников выделено около 160 объектов.

А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.









Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Сотрудниками нашего управления проведена проверка в отношении физического лица, осуществляющего реализацию стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации. Из теневого оборота изъято более 300 литров.

В первую очередь, проводят профилактические мероприятия: это информирование граждан столицы и республики в целом о противоправности такого поведения. Конечная стадия – это проведение контрольных мероприятий в отношении таких граждан.









Всего за год в столице зарегистрировано 115 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. Больше всего от таких продавцов страдают станции метро «Каменная горка» и «Пушкинская». Продают находчивые предприниматели плодово-овощную продукцию, цветы, игрушки и даже домашних животных.