Источник материала: Виртуальный Брест

Любопытно наблюдать за тем, как развиваются события в соцсетях по тому или иному спорному вопросу. Сегодня утром была не очень приятная погода и один из водителей был ослеплён яркими светодиодными фарами автомобиля сзади (судя по всему). Обидчика пропустили вперёд и сфотографировали на перекрёстке. Пост с фото и призывом одуматься опубликовали в популярной группе ВК Опасный Брест, и естественно, под ним в комментариях развернулась бурная дискуссия.





Половина пользователей с презрением говорит автору - "купи очки", а половина - наоборот, поддерживает мысль, что развелось "этих" со светодиодами и ксенонами - не проехать. Отмечается, что часто такие лампочки устанавливаются в старые автомобили, не имеющие линз и корректоров направления светового потока. Про то, что они должны идти с омывателем стекла фары, вообще мало кто в курсе. В результате яркий свет не идёт пучком, как надо, "под ноги" водителю, а светит в разные стороны и вверх, ослепляя впереди стоящего и встречный транспорт.





по красному автомобилю заметно, что у фар нет чёткой линии светового потока, он рассеивается вверх и в стороны, ослепляя водителей

А в дождливую погоду, как сегодня утром, вообще беда. Владелец этого, конечно, не понимает, а вот соседи готовы высказать ему всё, что думают, что и получилось. Однако на этот раз на претензию поступил ответ, что необычно.

Вот как прокомментировал ситуацию автолюбитель, которого обвинили в слишком ярких фарах:

- Это я тот утренний «мужик в кепке», который заслепил вашего читателя. Было очень обидно читать столько гневных комментариев людей, которые осудили меня лишь по одному отзыву. Да, у меня стоят светодиодные лампы (не ксенон), достаточно дорогие и хорошего качества. Диоды седьмого поколения с чёткой светотеневой границей, фары проверял на стенде этим летом. Единственное, что могло ослепить читателя - это яркость диодов, но машина низкая, высокий внедорожник на заводском ксеноне будет слепить в разы ярче. Езжу с этими лампами уже больше года и никто не моргал, предупреждая, что слеплю, ни в попутном, ни со встречного движения. Прошу вас подкорректировать запись либо удалить. Если есть сомнения в моих словах, то можем проехать с вами на СТО и проверить фары на стенде за мой счёт.

Кстати, очень сильно "грешат" подобными фокусами таксисты и маршрутчики. Они вроде бы и ездят по улицам освещённого города, но предпочитают иметь впереди себя два хороших прожектора. Ещё раз повторимся - причина не в качестве лампочек, а в том, что они установлены без соблюдения условий - дождь и грязь на стекле фары рассеивают свет.





А вы как считаете - достоин презрения общества, или понять и простить?

И напоследок совет водителям, которые вынуждены терпеть подобную иллюминацию - переведите зеркало заднего вида в салоне автомобиля во второй режим, при котором существенно снижается световая отдача, и станет легче. А если слишком яркие фары на встречке, не смотрите на них, отведите взгляд вправо, иначе может быть беда, если глаз не успеет адаптироваться после такого шока.