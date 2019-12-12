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Водители спорят на счет "колхозного ксенона". Одного ослепило тут. Что ответил владелец?
13.12.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любопытно наблюдать за тем, как развиваются события в соцсетях по тому или иному спорному вопросу. Сегодня утром была не очень приятная погода и один из водителей был ослеплён яркими светодиодными фарами автомобиля сзади (судя по всему). Обидчика пропустили вперёд и сфотографировали на перекрёстке. Пост с фото и призывом одуматься
Половина пользователей с презрением говорит автору - "купи очки", а половина - наоборот, поддерживает мысль, что развелось "этих" со светодиодами и ксенонами - не проехать. Отмечается, что часто такие лампочки устанавливаются в старые автомобили, не имеющие линз и корректоров направления светового потока. Про то, что они должны идти с омывателем стекла фары, вообще мало кто в курсе. В результате яркий свет не идёт пучком, как надо, "под ноги" водителю, а светит в разные стороны и вверх, ослепляя впереди стоящего и встречный транспорт.
А в дождливую погоду, как сегодня утром, вообще беда. Владелец этого, конечно, не понимает, а вот соседи готовы высказать ему всё, что думают, что и получилось. Однако на этот раз на претензию поступил ответ, что необычно.
Вот как прокомментировал ситуацию автолюбитель, которого обвинили в слишком ярких фарах:
Кстати, очень сильно "грешат" подобными фокусами таксисты и маршрутчики. Они вроде бы и ездят по улицам освещённого города, но предпочитают иметь впереди себя два хороших прожектора. Ещё раз повторимся - причина не в качестве лампочек, а в том, что они установлены без соблюдения условий - дождь и грязь на стекле фары рассеивают свет.
А вы как считаете - достоин презрения общества, или понять и простить?
И напоследок совет водителям, которые вынуждены терпеть подобную иллюминацию - переведите зеркало заднего вида в салоне автомобиля во второй режим, при котором существенно снижается световая отдача, и станет легче. А если слишком яркие фары на встречке, не смотрите на них, отведите взгляд вправо, иначе может быть беда, если глаз не успеет адаптироваться после такого шока.
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Любопытно наблюдать за тем, как развиваются события в соцсетях по тому или иному спорному вопросу. Сегодня утром была не очень приятная погода и один из...
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