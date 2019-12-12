Источник материала: Новости Волковыска

В следующем году из Минска в Москву планируется запустить новый скоростной поезд, который будет идти всего шесть часов. Такая информация была озвучена 12 декабря начальником Белорусской железной дороги (БЖД) Владимиром Морозовым.

БЖД и РЖД обсуждают возможность запуска ускоренного дневного поезда курсированием Минск-Москва. Для этих целей уже создана рабочая группа.

Планируется, что поезд будет преодолевать расстояние между столицами за 6 часов. Данный проект планируется реализовать до конца 2020 года.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы за 6 часов, днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», – рассказал начальник БЖД Владимир Морозов.

Отметим, график на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования БЖД в сообщении с РЖД.