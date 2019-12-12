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Простая и одновременно сложная загадка на выходные про шахматы и стартап

13.12.2019 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная пятничная загадка будет касаться того, что мы любим. А любим мы шахматы. И стартапы (даже те, которые не взлетают). Поэтому сегодня будет про шахматы и стартапы. Как обычно, задачка несложная, но подумать есть над чем.


Фото: Randy Fath / Unsplash

Итак, некий мудрый айтишник придумал стартап. Правда, не особо сложный — он «переизобрел» шахматы, вот только квадратная доска в этой игре была другого размера.

Известно, что белых клеток на ней было ровно 40. Попробуйте угадать и обосновать, сколько черных клеток было на этой же доске.

Ответ и решение мы, как обычно, опубликуем в понедельник утром в этом же тексте. Свои варианты пишите в комментариях.

 
 
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