Простая и одновременно сложная загадка на выходные про шахматы и стартап

Источник материала: Tut.by

Очередная пятничная загадка будет касаться того, что мы любим. А любим мы шахматы. И стартапы (даже те, которые не взлетают). Поэтому сегодня будет про шахматы и стартапы. Как обычно, задачка несложная, но подумать есть над чем.



Фото: Randy Fath / Unsplash

Итак, некий мудрый айтишник придумал стартап. Правда, не особо сложный — он «переизобрел» шахматы, вот только квадратная доска в этой игре была другого размера.

Известно, что белых клеток на ней было ровно 40. Попробуйте угадать и обосновать, сколько черных клеток было на этой же доске.

Ответ и решение мы, как обычно, опубликуем в понедельник утром в этом же тексте. Свои варианты пишите в комментариях.