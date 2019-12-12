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В Малоритском районе задержали пьяного брестчанина
13.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Неравнодушные граждане сообщили сотрудникам отделения
Указанную машину госавтоинспектор остановил на 32-м километре автодороги «Брест – граница Украины (Олтуш)». За рулём находился уроженец деревни Струга, который проживает в Бресте, и при освидетельствовании в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 0,7 — 0,9 промилле алкоголя. Мужчина полностью признал свою вину. На него составлен административный протокол и материалы направлены для рассмотрения по месту жительства.
В соответствии с частью 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1275 до 2550 рублей с лишением водительских прав на 3 года.
Юрий Гайдучик, старший госавтоинспектор
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Неравнодушные граждане сообщили сотрудникам отделения ГАИ Малоритского РОВД, что от Великоритской больницы на микроавтобусе «Фольксваген» отъехал явно...
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