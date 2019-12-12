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В Малоритском районе задержали пьяного брестчанина

13.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неравнодушные граждане сообщили сотрудникам отделения ГАИ Ма­лоритского РОВД, что от Ве­ли­коритской больницы на ми­кро­автобусе «Фольксваген» отъехал явно пьяный мужчина.

В Малоритском районе задержали пьяного брестчанина

Указанную машину гос­ав­тоинспектор остановил на 32-м километре автодороги «Брест – граница Украины (Ол­туш)». За рулём находился уроженец деревни Струга, который проживает в Бресте, и при освидетельствовании в выдыхаемом им воздухе за­фиксировано 0,7 — 0,9 промилле алкоголя. Мужчина полностью признал свою вину. На него составлен административный протокол и материалы направ­ле­ны для рассмотрения по месту жительства.

В соответствии с частью 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь за управление тран­спортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1275 до 2550 рублей с лишением водительских прав на 3 года.

Юрий Гайдучик, старший госавтоинспектор
отделения ГАИ Малоритского РОВД.

 
Теги: Брест
 
 
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