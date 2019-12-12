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Мастер розыгрыша и импровизации. 3 актёрские байки про Ростислава Плятта

13.12.2019 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мастер розыгрыша и импровизации. 3 актёрские байки про Ростислава Плятта
Актёр театра и кино Ростислав Плятт. 1983 год. © / www.russianlook.com

13 декабря 1908 года в Ростове-на-Дону родился актёр театра и кино Ростислав Плятт — звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Подкидыш», «Убийство на улице Данте». Многие современники отмечали, что Плятт отличается от других артистов: есть в нём какая-то интеллигентность (как они говорили, «врождённая интеллигентность»), обаяние и простота. А все партнёрши Ростислава Яновича (даже Фаина Раневская) были в восторге от его галантности.

Мастер розыгрыша и импровизации. 3 актёрские байки про Ростислава Плятта
Сцена из спектакля «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу в постановке Государственного академического театра имени Моссовета. В роли Клеопатры — артистка Нина Дробышева. В роли Цезаря — народный артист СССР Ростислав Плятт. 1964 год. Фото: Михаил Озерский, РИА Новости

Артист всегда считал: театр — это святое. Даже будучи больным и перенеся тяжёлую операцию, он выходил на сцену и ездил на гастроли. При этом мэтр был не прочь и пошутить, и сымпровизировать.

В доказательство тому — три актёрские байки о Ростиславе Плятте.

Глуховатый гонец

Однажды актёр Михаил Консовский, партнёр Плятта по спектаклю «Стакан воды», решил разыграть Ростислава Яновича. По сюжету, герой Плятта передаёт гонцу (Консовскому) бумаги и приказывает немедленно их кому-то доставить. Гонец послушно скрывается. Совсем небольшой эпизод — казалось бы, что тут можно «учудить»? Но в ответ на просьбу Плятта 97-летний гонец вдруг переспросил: «Ась?». Плятт невозмутимо повторил свой приказ — документы нужно срочно доставить туда-то и тому-то. «Кого это?» — непонимающе переспросил Консовский.

Мастер розыгрыша и импровизации. 3 актёрские байки про Ростислава Плятта
Ростислав Плятт. Дружеский шарж художника Константина Куксо. Репродукция. 1988 год. Фото: РИА Новости

Тогда Плятт просто всучил старцу бумаги, но тот, продолжая свой розыгрыш, тут же их уронил, и листы разлетелись в разные стороны. Все актёры, которые в тот момент находились на сцене, начали собирать «документы», еле сдерживаясь от смеха. Спектакль был практически под угрозой срыва, но Ростислав Янович просто взял «гонца-бунтаря» на руки и вынес его за кулисы.

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В стельку пьяный Плятт

В спектакле «Мнимый лжец» партнёршей артиста была Любовь Орлова. Актриса относилась к работе очень серьёзно и не любила театральные шутки и розыгрыши.

Вскоре перед Любовью Орловой появился трезвый и адекватный Ростислав Янович — оказалось, он просто захотел разыграть артистку. Но прежде чем выйти на сцену, Орлова всё же придирчиво осмотрела его и убедилась: это — Плятт, и он абсолютно трезв.Однажды Орлова зашла к Плятту за час до начала спектакля — ей хотелось повторить сценку. Но в гримёрке её ждал не интеллигентный кавалер, а… в стельку пьяный. Тут же валялись пустые бутылки. В ужасе актриса позвонила администратору. Тот её успокоил: «Мы уже всё знаем и нашли замену. Вот сейчас загримируем его под Плятта и пришлём к вам — репетировать».

«Пой нижними»

Как-то актёр вышел на сцену охрипшим, а его герой, по сюжету, должен был петь. «Что с тобой?» — спросила его прямо во время выступления партнёрша, Вера Марецкая.

Мастер розыгрыша и импровизации. 3 актёрские байки про Ростислава Плятта
Фильм «Убийство на улице Данте» режиссёра Михаила Ромма. 1956 год. Ростислав Плятт и Евгения Козырева. Фото: www.russianlook.com

«У меня катар верхних дыхательных путей», — шёпотом ответил актёр.

«Тогда пой нижними!» — велела артистка. И Плятт запел. А зрители даже не догадывались, что что-то пошло не по сценарию.

 
 
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Актёр театра и кино Ростислав Плятт. 1983 год. © / www.russianlook.com 13 декабря 1908 года в Ростове-на-Дону родился...
 
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