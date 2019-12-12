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Делегация Вьетнама приняла участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается визит парламентской делегации Вьетнама в Беларусь. Очередной переговорный день обещает быть более чем насыщенным. Он начался с церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарубежные гости знакомятся с экспозициями музея истории Великой Отечественной войны. Также в программе посещение автомобильного гиганта МАЗ и ряда других белорусских предприятий. Кроме того, запланирована встреча вьетнамских парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом.
А накануне перспективы двустороннего сотрудничества обсудили во Дворце Независимости. С председателем Национального собрания Вьетнама, который возглавляет представительную делегацию, встретился Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. Продолжается визит парламентской делегации Вьетнама в Беларусь. Очередной переговорный день обещает быть более чем насыщенным. Он начался с...
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