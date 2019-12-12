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Делегация Вьетнама приняла участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой»

13.12.2019 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается визит парламентской делегации Вьетнама в Беларусь. Очередной переговорный день обещает быть более чем насыщенным. Он начался с церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Делегация Вьетнама приняла участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой»

Зарубежные гости знакомятся с экспозициями музея истории Великой Отечественной войны. Также в программе посещение автомобильного гиганта МАЗ и ряда других белорусских предприятий. Кроме того, запланирована встреча вьетнамских парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом.

А накануне перспективы двустороннего сотрудничества обсудили во Дворце Независимости. С председателем Национального собрания Вьетнама, который возглавляет представительную делегацию, встретился Александр Лукашенко.

Делегация Вьетнама приняла участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой»

Делегация Вьетнама приняла участие в церемонии возложения венка к стеле «Минск – город-герой»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается визит парламентской делегации Вьетнама в Беларусь. Очередной переговорный день обещает быть более чем насыщенным. Он начался с...
 
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