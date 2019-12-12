Лужкова хоронили в закрытом гробу. В чем дело?









Московский комсомолец , утверждают, что ничто из этого не могло изменить внешность покойного. Официально она не была подробно озвучена. Анафилактический шок? Последствия коронарографии? Тампонада сердца? Эксперты-медики, с которыми поговорил, утверждают, что ничто из этого не могло изменить внешность покойного.





На тему возможных причин ухода из жизни Юрия Лужкова мы поговорили с членом Общественного Совета при Минздраве РФ, анестезиологом-реаниматологом Алексеем Старченко и кардиохирургом, академиком РАН Давидом Иоселиани.





Юрий Лужков скончался 10 декабря в клинике города Мюнхена. Там бывшему мэру Москвы проводили операцию на сердце.





- Насколько распространены анафилактические реакции на наркоз в практике анестезиолога-реаниматолога? - вопрос Алексею Старченко.









- К счастью, встречаются они крайне редко. Однако могут развиваться даже при правильном введении анестезиологических препаратов.





В последний международный классификатор болезней (МКБ-10), которым пользуются все врачи, даже включили такую формулировку: «анафилактический шок, вызванный препаратами при правильном их введении».





Но вообще, анестезия считается опасным для человека вмешательством, в том числе может стать причиной смерти. В связи с этим знание анамнеза пациента, в частности, его аллергических реакций, правильность введения препаратов и соблюдение всех норм очень важны.





Допустим, у пациента аллергия на какое-то химическое соединение: врачи должны подобрать ему препараты, в которых этого соединения нет. Однако если аллергическая реакция развивается внезапно, при соблюдении всех норм, это считается «правильным введением» и рассматривается как несчастный случай.





С другой стороны, препараты, входящие в состав наркоза, не относятся к веществам, с которыми человек встречается в повседневной жизни. Обычно он впервые сталкивается с ними во время той или иной операции.





Так что если это первое хирургическое вмешательство, риск всегда есть. Если у человека уже были операции и он переносил общий наркоз, рисков развития индивидуальной реакции, конечно, меньше.





Возможны и перекрестные реакции, о многих из которых пациент и не догадывается. Но анафилактический шок должен быть незамедлительно распознан и требует принятия безотлагательных мер.





- Есть ли шансы избежать летального исхода?





- Все зависит от тяжести анафилактической реакции. Если шок развивается молниеносно, как правило, все заканчивается летальный исходом: в таких случаях у бригады врачей даже нет времени на введение препаратов.





При такой реакции происходит системный выброс огромных количеств гистамина во всем организме, организм не способен с ним справиться. При такой форме течения анафилактичсекого шока летальность составляет около 90%.





Однако бывают и средне-тяжелые формы: например, реакция затрагивает только легкие, человеку становится трудно дышать. И в этом случае есть методы лечения: в большинстве случаев пациенты выздоравливают.





- Насколько серьезно анафилактический шок может отразиться на внешности покойного?





- Даже если он сопровождается внутрисосудистым свертыванием, лицо не меняется до неузнаваемости и вообще такие реакции, как правило, не сопровождаются изменениями внешности, которые могли бы доставить моральный вред родственникам или смотрящим.





- Кто больше рискует получить анафилактические реакции?





- Если у человека аллергия, он должен предупредить об этом врачей перед плановой операцией. А врач обязан спросить и выслушать пациента, и в случае необходимости, направить его на аллергопробы.





Самые большие риски несет полиаллергия в анамнезе. И самыми опасными с точки зрения развития анафилаксии являются именно системные реакции организма. Если у вас бывали отеки Квинке, крапивница, нужно обязательно рассказать об этом перед операцией.





Чтобы человек с такими реакциями не пострадал во время наркоза, его должны направить на консультацию к аллергологу-иммунологу, а тот должен назначить ему аллергопробы на вещества анестезии, чтобы пациенту подобрали наименее активные химические анестезиологические вещества. Таков порядок. И вы должны требовать, чтобы врачи эти правила соблюдали.





Есть и другие версии причины смерти Юрия Лужкова. Одна из них связана с тем, что ему проводили исследование сосудов сердца под названием коронарография. Вторая – развившаяся в результате кровотечения в сосудах тампонада сердца. Насколько вероятны летальные исходы при коронарографии? От чего возникает тампонада и всегда ли она смертельна?









Об этом «МК» рассказал известный кардиохирург, академик РАН, Почетный директор Центра интервенционной кардиоангиологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Давид Иоселиани.





Со ссылкой на главврача немецкой клиники «Гроссхадерн» Карла-Вальтера Яуха СМИ пишут, что бывший мэр Москвы умер в результате инфаркта миокарда. Предварительно мэру провели обследование сосудов сердца, которое показало, что важные сосуды были закрыты. Их удалось открыть, что вызвало сначала облегчение состояние.





Однако впоследствии Лужкову стало опять плохо. Во время повторной катетеризации у пациента развилось кровотечение в сосудах, которое привело к тампонаде сердца и летальному исходу.





- Давид Георгиевич, проведение коронарографии — такая опасная процедура, что может закончиться летально?





- В современных условиях коронарография практически никогда не дает летальных исходов, даже в обычных клиниках. А уж в хороших клиниках и подавно. Смертность при ней составляет какие-то сотые или даже тысячные доли процента. Я не очень верю, что в хорошей немецкой клинике мог умереть человек от коронарографии. Другое дело – тампонада сердца...





- Из-за чего она возникает?





- У меня нет официальной информации, что произошло в этой конкретной ситуации, возможно, пациенту была проведена какая-то процедура на сосудах сердца, может быть, стентирование. Теоретически мог случиться разрыв сосуда, который или не заметили, или заметили, но оставили под наблюдением (иногда они закрываются сами).





Такое бывает во время открытия сосуда — надрывы или отрывы с кровотечением. Однако могло случиться и так, что тампонада наросла быстро — это когда во всех сердечных оболочках скапливается кровь, в результате чего сердце перестает сокращаться.





Возможно, все произошло так быстро, что реанимационные мероприятия не привели к успеху — и сердце остановилось. Такое случается, но в хороших клиниках все есть под рукой, и такого происходить не должно.





Как все случилось, трудно гадать, но все же ситуация вызывает удивление. Клинику эту я знаю, бывал в ней. Это одна из лучших клиник в Германии. И, повторяю, коронарография не могла быть причиной смертельного исхода. Тем более что Юрий Михайлович не был кардинально тяжелым сердечным больным. Я видел его месяц назад, и он был в прекрасной форме.





- Сейчас высказывают разные предположения и на тему, почему понадобился закрытый гроб. Тампонада сердца оказывает влияние на внешность?





- Она могла вызвать лишь изменение окраски кожи. То есть ни к каким серьезным изменениям внешности она не приводят. Но могло быть миллион причин, почему гроб был закрытым. Может, родственники так захотели.









- Тампонада всегда смертельна?





- Вовремя распознанная тампонада довольно успешно лечится. Но одно дело теория, другое – практика Кровотечение могло нарасти очень быстро — такое бывает, тем более у пожилого человека. Хотя вопросов много.





Все-таки это Германия, а не развивающаяся страна. Те причины, которые сегодня называются, не должны приводить к смерти, они лечатся. Очень обидно, ведь Юрий Лужков был мне очень близким человеком.





Между тем родные Лужкова объяснили его похороны в закрытом гробу тем, что они хотели, чтобы все помнили Юрия Михайловича «живым и энергичным».