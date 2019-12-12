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Скоростной поезд Минск-Москва планируется запустить в будущем году

13.12.2019 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Скоростной поезд Минск-Москва планируется запустить в будущем году

фото: tutu.ru

Железнодорожные ведомства двух стран прорабатывают вопрос о запуске поезда, на котором можно будет доехать из одной столицы в другую за 6 часов.

Об этом сообщил руководитель БЖД  Владимир Морозов во время круглого стола «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом». Мероприятие состоялось 12 декабря.

Сейчас БЖД и РЖД находятся в стадии проработки проекта, который планируется реализовать до конца будущего года. Предполагается, что пассажиры скоростного поезда смогут в дневное время в комфортабельных условиях совершать поездки между Минском и Москвой.

 
 
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Железнодорожные ведомства двух стран прорабатывают вопрос о запуске поезда, на котором можно будет доехать из одной столицы в другую за 6 часов.
 
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