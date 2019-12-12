Скоростной поезд Минск-Москва планируется запустить в будущем году

Источник материала: Ежедневник



фото: tutu.ru

Железнодорожные ведомства двух стран прорабатывают вопрос о запуске поезда, на котором можно будет доехать из одной столицы в другую за 6 часов.

Об этом сообщил руководитель БЖД Владимир Морозов во время круглого стола «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом». Мероприятие состоялось 12 декабря.

Сейчас БЖД и РЖД находятся в стадии проработки проекта, который планируется реализовать до конца будущего года. Предполагается, что пассажиры скоростного поезда смогут в дневное время в комфортабельных условиях совершать поездки между Минском и Москвой.