|
Скоростной поезд Минск-Москва планируется запустить в будущем году
13.12.2019 10:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tutu.ru
Железнодорожные ведомства двух стран прорабатывают вопрос о запуске поезда, на котором можно будет доехать из одной столицы в другую за 6 часов.
Об этом сообщил руководитель БЖД Владимир Морозов во время круглого стола «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом». Мероприятие состоялось 12 декабря.
Сейчас БЖД и РЖД находятся в стадии проработки проекта, который планируется реализовать до конца будущего года. Предполагается, что пассажиры скоростного поезда смогут в дневное время в комфортабельных условиях совершать поездки между Минском и Москвой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожные ведомства двух стран прорабатывают вопрос о запуске поезда, на котором можно будет доехать из одной столицы в другую за 6 часов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)