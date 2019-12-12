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Украинский депутат сообщила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета

13.12.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета была в зоне АТО, когда произошло преступление.



Как сообщает Укринформ, об этом Зинкевич написала на Facebook.

"Утром будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото - справка, которая подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - говорится в сообщении.



В справке об участии лица в антитеррористической операции говорится, что старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявления подозрений фигурантам дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения.
 
 
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Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета была в зоне АТО, когда произошло преступление.
 
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