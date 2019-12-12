Украинский депутат сообщила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета

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"Утром будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото - справка, которая подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - говорится в сообщении.













В справке об участии лица в антитеррористической операции говорится, что старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.





Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявления подозрений фигурантам дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.





По его словам, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения.



