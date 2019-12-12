Дарья Годончук - лауреат премии А. Дубко

Источник материала: Ивьевский край

Во второй день шествия акции "Наши дети" по стране в Гродно назвали имена лауреатов областной премии имени Александра Иосифовича Дубко. 39 особо одаренных учащихся и студентов получили эту награду за высокие достижения в учебе и спорте, активное участие в общественной жизни. Впервые церемония награждения прошла в Новом замке. Среди награжденных - учащаяся Ивьевской СШ Дарья Годончук.

Естественно, какая начинающая спортсменка-лыжница не мечтает повторить головокружительный успех Дарьи Домрачевой! Не чужды такие грезы и тезке великой олимпийской спортсменки, нашей землячке Дарье Годончук, которая буквально вчера получила большую награду - стала лауреатом премии Гродненского областного исполнительного комитета имени Александра Дубко "За высокие достижения учащихся и студентов в области образования".





Топ-5 вопросов для Дарьи

- Любимый фильм?

- "Движение вверх" (режиссер Антон Мегердичев).

- Любимые школьные предметы?

- Математика, биология, русский и английский языки.

- Спортивные кумиры?

- Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Ирина Кривко, Динара Алимбекова.

- Любимый вид отдыха?

- Готовить и гулять по городу.

- Самая заветная мечта?

- Стать олимпийской чемпионкой.

Такого поощрения учащиеся 11 класса заслужила, став бронзовым призером республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

Третье место в республике - это большая победа! И победа, прежде всего, над собой, считает Даша. Потому что на пути к пьедесталу девушка прошла большой путь, слагающийся из побед и разочарований, радостей и горечей, неудач и везений и, конечно, большого-большого ежедневного труда, упорных тренировок и безусловной веры в себя.

… Первый раз Даша Годончук встала на лыжи в 6 лет. А потом уже во втором классе ее способности в этом виде спорта заметил учитель физкультуры Виктор Григорьевич Козлов. С этого момента, что называется, и понеслось: ежедневные тренировки, соревнования, поездки и т. д.

Дарья, вспоминая свои первые старты, рассказывает, как по нелепой случайности оказалась на пятом месте. Всю лыжную гонку была первой, а тут в пару метрах от финиша упала палка, и девочку обогнали ее соперницы. Можно было бы, конечно, окунуться в обиду с головой, разочароваться, расстроиться и завершить свою спортивную жизнь. Но это не про нашу Дашу. Для девочки это, наоборот стало большим уроком и стимулом для дальнейших побед и свершений. Тогда она твердо поставила цель - идти к победе, не взирая ни на что.

Но еще одно серьезное испытание нашей героине пришлось пережить. И вышла из него девочка тоже достойно. Обнаружились проблемы со здоровьем, и о соревнованиях пришлось забыть на целых четыре года. Но Даша не опускала руки, тренировалась самостоятельно в надежде, что все образуется. Говорит, что без спорта ей жить невозможно, это как глоток свежего воздуха, который помогает жить, учиться, развиваться.

Два года, когда вердикт медиков оказался положительным, назад Дарья вновь окуналась в интересную спортивную жизнь. Под свое крыло ее взял учитель физкультуры Владимир Антонович Шидловский, который по словам девушки, заставил ее поверить в свои силы, придал желания серьезно заниматься биатлоном. И результаты не заставили себя ждать: первое и втрое место на областных соревнованиях по биатлону "Снежный снайпер". Кроме того, второе место в республике в скандинавской ходьбе.

- Мне до сих пор свежи в памяти эмоции, когда я стояла на пьедестале и бронзовую медаль мне вручала Дарья Домрачева, - рассказывает юная спортсменка. - Это было незабываемо. А еще олимпийская чемпионка согласилась седлать со мной селфи. Это фотография очень дорога для меня.

Свою спортивную карьеру Дарья Годончук планирует продолжить, поступив учиться в Белорусский государственный университет физической культуры. Теперь она к этому усиленно готовится.

Но не только спортом и учебой в школе ограничивается жизнь девушки. Она играет на гитаре, любит готовить, вместе с мамой занимается плетением из газетных трубочек.

Ее большую увлеченность спортом поддерживают родители и братья 23-летний Максим, 21-летний Роман и шестилетний Арсений. И это придает еще больше сил и желания побеждать и быть на высоте!

И. БУТУРЛЯ.