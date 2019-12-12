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«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Определены восемь исполнителей, которые после Нового года поборются за путевку в финал. Таким образом, за право представлять регион в Витебске вели музыкальную борьбу 15 участников. В детском – более 20 ребят. Артисты представили по две композиции, в том числе и на белорусском языке. Взрослые артисты также исполнили хиты мировых звезд.
Даниил Мышковец, участник отборочного тура Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске – 2020»:
Олег Елисеенков, заслуженный композитор Беларуси:
В рамках конкурса каждый участник получил приятный бонус – мастер-классы от заслуженных белорусских деятелей искусств.
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Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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