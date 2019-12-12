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«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

13.12.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

Определены восемь исполнителей, которые после Нового года поборются за путевку в финал. Таким образом, за право представлять регион в Витебске вели музыкальную борьбу 15 участников. В детском – более 20 ребят. Артисты представили по две композиции, в том числе и на белорусском языке. Взрослые артисты также исполнили хиты мировых звезд.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

Даниил Мышковец, участник отборочного тура Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске2020»:
Впечатления самые положительные. Публика приветливая, жюри очень объективно оценивает сегодня. Конечно, волнение присутствует, особенно после первого тура, когда не знаешь, пройдешь, не пройдешь. Очень много талантливых участников.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

Олег Елисеенков, заслуженный композитор Беларуси:
Отбор к «Славянскому базару» на очень высоком уровне. Представлены все регионы Минской области. Что приятно – знаете, нет аутсайдеров. Абсолютно достаточно крепкий уровень везде. Я вижу, что хорошо репертуар подобран. Выставлены действительно ребята, из которых есть, что отбирать.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

В рамках конкурса каждый участник получил приятный бонус – мастер-классы от заслуженных белорусских деятелей искусств.

Люди в материале: Даниил Мышковец, Олег Елисеенков
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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