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В районе проходит благотворительная акция" Общественные объединения - детям"

14.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В районе проходит благотворительная акция «Общественные объединения – детям»

Общественные организации присоединились к масштабной благотворительной акции «Наши дети».  По их инициативе на Гродненщине проводится ряд новогодних мероприятий под названием «Общественные организации – детям».

На Ивьевщине талантливых, одаренных, активных  детей, детей из многодетных семей пригласили в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи, которая расположена в д. Залейки. Волшебная прогулка по лесу с участием различных сказочных героев, театрализованное представление «Новогодний фейерверк», хороводы у елки, подарки от Деда Мороза, которые ему в мешок «положили» районная организация «Белая Русь», районное отделение Фонда мира, районная организация Белорусского союза женщин, районное объединение профсоюзов , районная организация Белорусского общества Красного Креста– все это вызвало самые положительные эмоции у 30 мальчишек и девчонок.

С наступающими  праздниками ребят поздравила зам. председателя Ивьевского райисполкома, председатель районной организации «Белая Русь» Л. Носуль.

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

В районе проходит благотворительная акция&quot; Общественные объединения - детям&quot;

Будет дополнено.

 
 
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В районе проходит благотворительная акция «Общественные объединения – детям» Общественные организации присоединились к масштабной благотворительной акции...
 
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