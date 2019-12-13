Источник материала: Ивьевский край

В районе проходит благотворительная акция «Общественные объединения – детям»

Общественные организации присоединились к масштабной благотворительной акции «Наши дети». По их инициативе на Гродненщине проводится ряд новогодних мероприятий под названием «Общественные организации – детям».

На Ивьевщине талантливых, одаренных, активных детей, детей из многодетных семей пригласили в усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи, которая расположена в д. Залейки. Волшебная прогулка по лесу с участием различных сказочных героев, театрализованное представление «Новогодний фейерверк», хороводы у елки, подарки от Деда Мороза, которые ему в мешок «положили» районная организация «Белая Русь», районное отделение Фонда мира, районная организация Белорусского союза женщин, районное объединение профсоюзов , районная организация Белорусского общества Красного Креста– все это вызвало самые положительные эмоции у 30 мальчишек и девчонок.

С наступающими праздниками ребят поздравила зам. председателя Ивьевского райисполкома, председатель районной организации «Белая Русь» Л. Носуль.

















































Будет дополнено.