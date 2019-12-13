В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка

Источник материала: Аргументы и факты

С 1 января 2020 года в Беларуси вырастет базовая ставка. Ее размер увеличится на 5 рублей и составит 185 рублей. Соответствующее постановление от 13 декабря 2019 года №862 «Об установлении размера базовой ставки» принято Советом министров.

Напомним, именно по базовой ставке с 1 января 2020 года будет рассчитываться зарплата работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Тарифная ставка первого разряда для этих целей больше применяться не будет.

В Министерстве труда утверждают, что новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.