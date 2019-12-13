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В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка

14.12.2019 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка
Фото из открытых источников

С 1 января 2020 года в Беларуси вырастет базовая ставка. Ее размер увеличится на 5 рублей и составит 185 рублей. Соответствующее постановление от 13 декабря 2019 года №862 «Об установлении размера базовой ставки» принято Советом министров.

В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка Стало известно, как изменятся зарплаты бюджетников в 2020 году

Напомним, именно по базовой ставке с 1 января 2020 года будет рассчитываться зарплата работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Тарифная ставка первого разряда для этих целей больше применяться не будет.

В Министерстве труда утверждают, что новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.

 
 
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