Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

На площади церемониалов в Брестской крепости 14 декабря военнослужащие, впервые призванные на срочную военную службу и службу в резерве, приняли присягу. Клятву на верность Родине произнесли 1117 военнослужащих Брестского гарнизона. Поздравить с торжественным событием в Брестскую крепость пришли около 6 тыс. их родных и близких.





Фото Вадима Якубёнка









































Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Зайцев поздравляет военнослужащего, принявшего военную присягу









Заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Печень



































