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Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

14.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На площади церемониалов в Брестской крепости 14 декабря военнослужащие, впервые призванные на срочную военную службу и службу в резерве, приняли присягу. Клятву на верность Родине произнесли 1117 военнослужащих Брестского гарнизона. Поздравить с торжественным событием в Брестскую крепость пришли около 6 тыс. их родных и близких.

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Фото Вадима Якубёнка

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Зайцев поздравляет военнослужащего, принявшего военную присягу

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Печень

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости

 
 
Ссылка на источник 48
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  На площади церемониалов в Брестской крепости 14 декабря военнослужащие, впервые призванные на срочную военную службу и службу в резерве, приняли присягу. Клятву...
 
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