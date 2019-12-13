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Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости
14.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На площади церемониалов в Брестской крепости 14 декабря военнослужащие, впервые призванные на срочную военную службу и службу в резерве, приняли присягу. Клятву на верность Родине произнесли 1117 военнослужащих Брестского гарнизона. Поздравить с торжественным событием в Брестскую крепость пришли около 6 тыс. их родных и близких.
Фото Вадима Якубёнка
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Зайцев поздравляет военнослужащего, принявшего военную присягу
Заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Печень
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На площади церемониалов в Брестской крепости 14 декабря военнослужащие, впервые призванные на срочную военную службу и службу в резерве, приняли присягу. Клятву...
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