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Сенцов - о дело Шеремета: Надежда на справедливый суд и гражданское общество

14.12.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деле об убийстве Павла Шеремета сейчас трудно разобраться, поэтому надежда на справедливый суд, новые однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости.

Так прокомментировал ситуацию бывший политзаключенный Кремля кинорежиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена. Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.


Как сообщалось, в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пять человек - врача и волонтерку Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате подрыва автомобиля.
 
 
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В деле об убийстве Павла Шеремета сейчас трудно разобраться, поэтому надежда на справедливый суд, новые однозначные доказательства и гражданское общество,...
 
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