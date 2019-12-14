ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно люди вышли на протест против интеграции. Они взялись за руки и стали в «живую цепь»

15.12.2019 16:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 15 декабря, сотня жителей Гродно вышла на протест против интеграции с Россией, пишет «Радые Свабода». Они взялись за руки, образовав «живую цепь» вдоль старого моста, и выкрикивали лузонги «Жыве Беларусь» и «Независимость».

Акция получила название «Цепь солидарности». Ее специально устроили накануне 20 декабря – дня, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в Петербурге, чтобы обсудить незакрытые вопросы интеграции. Среди участников можно было увидеть семьи с детьми и молодежь. Протестом руководил член БНК Николай Соляник – это он звал беларусов на акцию за несколько дней до ее начала:

На акцию пришел также экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков и представители оппозиции. Милиция предупреждала людей об ответственности за несанкционированный митинг. В ответ люди требовали от милиционеров общаться по-беларуски, добавляет правозащитный центр «Весна». Машины, которые ехали по мосту, активно сигналили митингующим.

Мероприятие длилось около часа. Люди спустились к Неману, по которому отправили символичный плот с резолюцией, якобы для того, чтобы к 20 декабря он доплыл до Санкт-Петербурга. После этого участники начали расходиться: пока СМИ не сообщают о задержаниях.

Напомним: 7 декабря в Минске прошла акция против «углубленной интеграции», и на ней беларусы тоже выстраивались в «живую цепь», которая длилась вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Вот, как она выглядела:

Читайте по теме: «Была явная инструкция не мешать». Почему митинг против интеграции с Россией никто не разогнал, хотя это давняя привычка власти

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 15 декабря, сотня жителей Гродно вышла на протест против интеграции с Россией, пишет «Радые Свабода». Они взялись за руки, образовав «живую цепь» вдоль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика