В Гродно люди вышли на протест против интеграции. Они взялись за руки и стали в «живую цепь»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 15 декабря, сотня жителей Гродно вышла на протест против интеграции с Россией, пишет «Радые Свабода». Они взялись за руки, образовав «живую цепь» вдоль старого моста, и выкрикивали лузонги «Жыве Беларусь» и «Независимость».

Акция получила название «Цепь солидарности». Ее специально устроили накануне 20 декабря – дня, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в Петербурге, чтобы обсудить незакрытые вопросы интеграции. Среди участников можно было увидеть семьи с детьми и молодежь. Протестом руководил член БНК Николай Соляник – это он звал беларусов на акцию за несколько дней до ее начала:

На акцию пришел также экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков и представители оппозиции. Милиция предупреждала людей об ответственности за несанкционированный митинг. В ответ люди требовали от милиционеров общаться по-беларуски, добавляет правозащитный центр «Весна». Машины, которые ехали по мосту, активно сигналили митингующим.

Мероприятие длилось около часа. Люди спустились к Неману, по которому отправили символичный плот с резолюцией, якобы для того, чтобы к 20 декабря он доплыл до Санкт-Петербурга. После этого участники начали расходиться: пока СМИ не сообщают о задержаниях.

Напомним: 7 декабря в Минске прошла акция против «углубленной интеграции», и на ней беларусы тоже выстраивались в «живую цепь», которая длилась вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Вот, как она выглядела: