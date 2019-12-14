Источник материала: Новости Волковыска

В Бресте милиция разыскивают хозяина собаки породы питбультерьер, которая напала на местного жителя, причинив ранение полового члена. Пострадавший попал в больницу, а хозяина пса объявили в розыск.

Инцидент, о котором сообщили СМИ со ссылкой на представителей Московского РОВД Бреста, произошел 26 октября 2019-го около 20:10. Пострадавший парень 1994 года рождения шел в направлении микрорайона Южный со стороны ул. Суворова. Нападение произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Цветотрон».

По имеющейся информации, хозяин бойцовской собаки пытался оттащить животное, однако питбуль плохо его слушался. Что именно спровоцировало нападение, неизвестно. Собака укусила 25-летнего брестчанина в область паха.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Врачи вынуждены были наложить шов.

Согласно заключению эксперта, выявленные повреждения относятся к категории легких телесных, по признаку кратковременного расстройства здоровья (ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Из больницы о случившемся проинформировали милицию. Милиция уже провела работу по известным владельцам собак этой породы, но ни в одном случае информация не подтвердилась. Есть вариант, что разыскиваемая собака не зарегистрирована.

Приметы мужчины, который гулял с собакой:

40-45 лет;

плотного телосложения;

рост около 180 сантиметров;

был одет в темные штаны и куртку.

По имеющейся информации, питбуль имеет пепельный (светлый) окрас шерсти.

Всех, кто владеет полезной информацией об указанном инциденте, просят звонить по телефону +375 29 206-28-56. Правоохранители обещают вознаграждение за полезную информацию.