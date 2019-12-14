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Стреляли! В 15-ти км от границы с Беларусью американские танки отработали команду "пли!"

15.12.2019 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Литвы опубликовало в своем Facebook видео из учебного центра близ Пабраде.

 Здесь до весны размещен 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США. На вооружении батальона состоят 30 танков «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортных средств. Он прибыл в Литву в октябре в рамках ротации, являющейся составляющей операции «Атлантическая решимость».


Фото: пресс-служба Минобороны Литвы


В ролике продемонстрировано, как военнослужащие украшают здания учебного центра к Рождеству и Новому году, однако большая часть его содержания — кадры учебных стрельб. Американские танки «Абрамс» под рождественскую мелодию отрабатывают поражение целей на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, который находится буквально в 15 км от границы с Беларусью.


Размещение американского танкового батальона у беларусской границы вызвало озабоченность у руководства нашей страны. Был даже подготовлен план ответных действий, включающий дополнительные занятия с подразделениями Вооруженных сил и Пограничного комитета, информационные и иные мероприятия. При этом Александр Лукашенко отмечал, что, хотя батальон и можно назвать бронетанковым кулаком, но он не представляет опасности для беларусской армии.

Позднее временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур встретилась с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и проинформировала его о миссии батальона, его составе и задачах, планах пребывания. По итогам встречи беларусская сторона выразила удовлетворенность предоставленной информации, а также тем, что партнеры из НАТО и США отреагировали на ее озабоченность.
 
 
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Министерство обороны Литвы опубликовало в своем Facebook видео из учебного центра близ Пабраде.
 
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