Здесь до весны размещен 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США. На вооружении батальона состоят 30 танков «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортных средств. Он прибыл в Литву в октябре в рамках ротации, являющейся составляющей операции «Атлантическая решимость».









Фото: пресс-служба Минобороны Литвы





В ролике продемонстрировано, как военнослужащие украшают здания учебного центра к Рождеству и Новому году, однако большая часть его содержания — кадры учебных стрельб. Американские танки «Абрамс» под рождественскую мелодию отрабатывают поражение целей на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, который находится буквально в 15 км от границы с Беларусью.









Размещение американского танкового батальона у беларусской границы вызвало озабоченность у руководства нашей страны. Был даже подготовлен план ответных действий, включающий дополнительные занятия с подразделениями Вооруженных сил и Пограничного комитета, информационные и иные мероприятия. При этом Александр Лукашенко отмечал, что, хотя батальон и можно назвать бронетанковым кулаком, но он не представляет опасности для беларусской армии.





Позднее временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур встретилась с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и проинформировала его о миссии батальона, его составе и задачах, планах пребывания. По итогам встречи беларусская сторона выразила удовлетворенность предоставленной информации, а также тем, что партнеры из НАТО и США отреагировали на ее озабоченность.



