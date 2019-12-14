На мосту в Гродно люди стали в «живую цепь» против интеграции с Россией





Руководил акцией член БНК Николай Соляник, присутствовал также экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков и представители оппозиции. Сообщается, что участники акции — люди разного возраста, в том числе молодежь и люди с детьми. Автомобили, которые ехали по мосту, активно сигналили митингующим.





Милиция напоминает присутствующим об ответственности за участие в несанкционированных акциях.





7 декабря «живая цепь» растянулась вдоль проспекта Независимости в Минске . Таким образом минчане протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России.



