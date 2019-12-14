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Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе

15.12.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 2020 года изменится система оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И бюджетники опасаются, что из-за этого будут получать меньше, чем прежде. Сомнения развеял глава государства.

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Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе

Юлия Огнева, СТВ:
По новой системе зарплата будет состоять из трех основных частей: оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат. Чтобы стало понятнее, давайте о каждой из них подробнее.

Сейчас оклад бюджетников рассчитывается, исходя из тарифной ставки первого разряда. Это 41 рубль. С нового года при исчислении будет использоваться базовая ставка. Это 185 рублей. Очевидно, цифра значительно выше.

Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе

Вместе с базовой ставкой на оклад влияет тарифная сетка. Она делит профессии на категории в зависимости от степени сложности. Сейчас в тарифной сетке 27 разрядов, после нового года останется 18. Для каждого из них определен коэффициент. И вот на него будет умножаться базовая ставка. Итоговая цифра и будет окладом.

Например, 185 (базовая ставка) умножить на 3 (самый высокий коэффициент) равно 555. Чем выше разряд, чем тем выше оклад. Новой системой заложено, что переход на новый уровень будет увеличивать оклад примерно на 6 %. Конечно, нужно постоянно прокачивать навыки – без этого в наше время просто никак, но, согласитесь, гораздо интереснее, если знаешь, что это очевидно отразится на сумме в расчетном листке.

Дальше – стимулирующие и компенсирующие выплаты. В чем разница, понять несложно. Первые направлены на то, чтобы простимулировать работника, вторые – чтобы компенсировать издержки. Например, пожалуй, самая известная стимулирующая выплата – надбавка за стаж. Чем дольше работаешь в бюджетной сфере, тем она выше: минимум 10 % от базовой ставки (для тех, кто проработал не более 5 лет), максимум – 30 % (у кого стаж работы превышает 15 лет). В деньгах это от 18,5 до 55,5 рублей.

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Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе

Установлен также фиксированный процент, определяющий максимальный размер премии, – 5 % от оклада. Именно это нововведение, как мне кажется, и вызывает настороженность. Сейчас ведь как: во многих организациях как раз на премии зарплата и держится. А тут всего 5 %. Но. По новой системе значительно выросли проценты по надбавкам за сложность и напряженность труда. Если раньше максимум был 50 % от оклада, то с января – до 200 %. Согласитесь, возможности для маневра есть.

Что касается компенсирующих выплат, то это, например, доплаты за вредные условия труда или работу в выходные и праздничные дни. То есть работодатель компенсирует своим сотрудникам неудобства, связанные с исполнением служебных обязанностей.

Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе

И вот сейчас еще раз о главном: изменится ли зарплата работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года? Изменится. Она вырастет. Правда, поначалу не намного, потому что только за счет пересмотра системы. Вот, к примеру, цифры, озвученные в Минздраве: зарплата врача общей практики, работающего на одну ставку, составит от 970 до 1510 рублей. До этого – от 950 до 1470. В целом по 2020 году зарплата бюджетников вырастет минимум на 10 %.

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Что в сухом остатке: изменилась система оплаты труда, но сумма на банковской карте от этого меньшей не станет. В конце концов, так ли важно, сколько строк в расчетном листе, если в графе «к выдаче» – привычная цифра. С перспективой роста.

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Новости Беларуси. С 2020 года изменится система оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И бюджетники опасаются, что...
 
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