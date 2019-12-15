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Возле брестского ЦУМа зажгли красочную новогоднюю елку

16.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 декабря 2019 года в 18.00 в Бресте возле центрального универмага открылась новогодняя елка.

Возле брестского ЦУМа зажгли красочную новогоднюю елку

Праздничное настроение создавала концертная программа и дискотека.

Возле брестского ЦУМа зажгли красочную новогоднюю елку

Было много музыки, анимация, сказочные персонажи и море позитива.

Возле брестского ЦУМа зажгли красочную новогоднюю елку

Видео - СБ Беларусь Сегодня (Александр Митюков):

фото под спойлером - как это было:

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 15 декабря 2019 года в 18.00 в Бресте возле центрального универмага открылась новогодняя елка. Праздничное настроение создавала концертная программа и...
 
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