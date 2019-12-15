Возле брестского ЦУМа зажгли красочную новогоднюю елку

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 декабря 2019 года в 18.00 в Бресте возле центрального универмага открылась новогодняя елка.





Праздничное настроение создавала концертная программа и дискотека.





Было много музыки, анимация, сказочные персонажи и море позитива.





Видео - СБ Беларусь Сегодня (Александр Митюков):

фото под спойлером - как это было: