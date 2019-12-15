"Не хочу ни хоккея, ни тренировать". Дмитрий Дудик рассказал, готов ли уйти в отставку









- Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?





- Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.



