ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не хочу ни хоккея, ни тренировать". Дмитрий Дудик рассказал, готов ли уйти в отставку

16.12.2019 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе "А" дивизиона I в Минске ответил на вопрос о возможной отставке.



- Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?

- Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе "А"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка аб задачах беларускай медыцыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика