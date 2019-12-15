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"Не хочу ни хоккея, ни тренировать". Дмитрий Дудик рассказал, готов ли уйти в отставку
Источник материала: Партизан
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе "А" дивизиона I в Минске ответил на вопрос о возможной отставке.
- Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?
- Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе "А"...
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