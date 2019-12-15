Источник материала: Новости Волковыска

В январе будет 7 лет, как после длительного ремонта кинотеатр «Юность» принял своих гостей. Что сегодня предлагает своим посетителям наш кинотеатр и пользуется ли спросом такой вид семейного отдыха.

«Юность» предлагает возможность посетить два современных зала для просмотра кино в формате 2D и 3D. Большой зал представляет собой возможность одновременного размещения более 200 человек и экран 12*5 м. Малый зал готов принять до 20 человек и устроить показ на экране 4*2,3 м.

Бывает ли полностью заполнен большой зал? Да, бывает, когда идут организованные показы фильмов для школьников. В обычные же дни людей меньше. Но в среднем на показе популярного фильма ползала занято, это около 100-120 билетов. На сайте кинотеатра предупреждают, что наличие сеанса желательно уточнять в кассе кинотеатра. Показ объявленного фильма может быть отменен, если на момент начала киносеанса присутствуют менее пяти зрителей. В этом случае пришедшим зрителям могут предложить замену приобретенного билета билетом на другой сеанс или вернуть деньги.

Билет на дневной сеанс в большой зал стоит 5 рублей. На вечерние сеансы 7 рублей. Если Вы хотите посмотреть выбранное кино своей компанией в малом зале, билет будет стоить 6 рублей.

Для сравнения в кинотеатре «Красная звезда» в Гродно на комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» билет обойдется в сумму от 6.10- 8.10 рублей в зависимости от места и времени сеанса.

В сети столичных кинотеатров Silver Sсreen билет на этот фильм можно купить за 10-12 рублей.

Сайт кинотеатра рассказывает, что есть возможность приобрести подарочные сертификаты. А вот про возможность отпраздновать детский праздник в малом зале мы информацию не нашли. Такая услуга начинает пользоваться спросом. Оказывается, можно забронировать малый зал на 3 часа, с 15.00. Выбрать любой мультфильм, посмотреть его с друзьями и заодно угоститься принесенными с собой сладостями и напитками. Безалкогольными, так как кинотеатр признан зоной семейного отдыха. Также угощения можно купить в кинобаре: попкорн, мороженное, соки.

Стоить развлечение будет, как и обычный сеанс в малом зале 6 рублей с человека.