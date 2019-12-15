Инструктора по скандинавской ходьбе из Бреста Ольгу Рубанову наградили на конкурсе волонтеров в Минске

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минске прошёл первый республиканский слёт волонтёров «серебряного» возраста, где наградили лучших активистов.





За активное участие в волонтёрском движении и реализации проектов социальной помощи гражданам благодарственное письмо получила Ольга Рубанова – волонтёр-инструктор по скандинавской ходьбе Института третьего возраста в Бресте.

Преподаватель рассказала о своей деятельности и о пользе скандинавской ходьбы.



– Ольга Михайловна, в какой момент у Вас возникло желание стать волонтёром?



– Наверное, я – по жизни волонтёр. Общественная работа всегда была мне по душе. Десять лет проработала пионервожатой в школе, трудилась в горкоме партии, возглавляла городское отделение союза женщин. Сегодня я в составе его президиума.







Уже пятнадцать лет возглавляю городской женский клуб «Надежда» и пять лет обучаю брестчан скандинавской ходьбе.

Моя деятельность всегда была связана с людьми: сначала с детьми и молодёжью, а потом с людьми пожилого возраста.



– Почему выбрали именно скандинавскую ходьбу?



– Впервые людей, шагающих с палками в руках, я увидела во время экскурсии в городе-побратиме Равенсбурге. Мне казалось, что они так прогуливаются, потому что живут в горной местности. А на самом деле они просто заботились о своём здоровье. Но об этом я узнала позже, когда в Брест приехал основатель минской школы скандинавской ходьбы Александр Мех.



После его показательных занятий я решила пройти курс обучения. С сертификатом на руках пришла в Институт третьего возраста, где в последующем стала волонтёром по скандинавской ходьбе. До этого я посещала здесь кружок «Фотодело», изучала французский и немецкий языки, занималась танцами.







По сей день я с удовольствием хожу в школу танцев «Вдохновение» и преподаю скандинавскую ходьбу. У меня сформировано две группы, где обучается около шестидесяти человек. Самому старшему участнику 85 лет.



За это время мы стали настоящими друзьями. Вместе ходим на концерты и в кино, отмечаем праздники, ездим на экскурсии. Иногда встречаемся со своими единомышленниками из районных центров. Каждый год собираемся на слёт любителей скандинавской ходьбы, который проходит в городском парке культуры и отдыха. В прошлом году он получил статус республиканского, так как в Брест приехали команды из всех областных центров.



– Сколько нужно заниматься с инструктором, чтобы овладеть всеми необходимыми навыками?



– Всё индивидуально. Если одним достаточно одного занятия, то другим может потребоваться целый месяц. Здесь не столько важен временной промежуток, сколько умение научиться перераспределять нагрузку на организм.







Причин заняться скандинавской ходьбой достаточно много. Прогулки с палками улучшают наше сердцебиение, нормализуют давление. Но самое главное – они поднимают настроение, что немаловажно. У нас не разрешается хандрить, поэтому о проблемах со здоровьем мы практически не говорим. Только положительные эмоции.



Каждое занятие начинаем с разминки, затем выполняем дыхательную гимнастику и упражнения на растяжку. Заканчиваем ходьбу совместным танцем в кругу.



– Не всегда от молодёжи исходит столько активности и жизнелюбия. Поделитесь своим секретом.



– Главное – любить своё дело. Без этого чувства нет смысла за что-либо браться. Я всегда работаю по принципу, что черновых вариантов быть не может. Нужно сразу делать всё как положено.



И ещё хочу сказать: чем больше отдашь искренности и любви ближнему – тем больше к тебе вернётся.