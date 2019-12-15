Привет, весна. На следующей декабрьской неделе в Бресте до +10

Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе в Бресте потеплеет, сообщает pogoda.by.





Фото: Станислав Коршунов

В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Утром воздух прогреется до +5 °С, днем — до +8 °С. Вечером на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров.





Во вторник утром Брест также будет в тумане с видимостью до 200 метров. Днем обещают небольшую облачность и никаких осадков. Столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.

Среда будет солнечной и без осадков. Утром температура воздуха составит +5…7 °С, днем — +8…10 °С.





Конец недели будет облачным, но без осадков. В четверг воздух прогреется до +5 °С, в пятницу — до +7 °С.

Хорошей недели!