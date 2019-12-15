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Привет, весна. На следующей декабрьской неделе в Бресте до +10
16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На новой рабочей неделе в Бресте потеплеет, сообщает pogoda.by.
Фото: Станислав Коршунов
В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Утром воздух прогреется до +5 °С, днем — до +8 °С. Вечером на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров.
Во вторник утром Брест также будет в тумане с видимостью до 200 метров. Днем обещают небольшую облачность и никаких осадков. Столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.
Среда будет солнечной и без осадков. Утром температура воздуха составит +5…7 °С, днем — +8…10 °С.
Конец недели будет облачным, но без осадков. В четверг воздух прогреется до +5 °С, в пятницу — до +7 °С.
Хорошей недели!
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На новой рабочей неделе в Бресте потеплеет, сообщает pogoda.by. Фото: Станислав Коршунов В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Утром воздух...
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