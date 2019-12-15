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Наша землячка Ядвига Юферова получила юбилейную медаль от посла Беларуси в России

16.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил юбилейную медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси» уроженке белорусского города Ивье, заместителю главного редактора «Российской газеты»  Ядвиге Брониславовне Юферовой.

Наша землячка Ядвига Юферова получила юбилейную медаль от посла Беларуси в России

 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил юбилейную медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси» уроженке белорусского города Ивье, заместителю...
 
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