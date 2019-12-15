Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил юбилейную медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси» уроженке белорусского города Ивье, заместителю главного редактора «Российской газеты» Ядвиге Брониславовне Юферовой.
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Наша землячка Ядвига Юферова получила юбилейную медаль от посла Беларуси в России
16.12.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил юбилейную медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси» уроженке белорусского города Ивье, заместителю главного редактора «Российской газеты» Ядвиге Брониславовне Юферовой.
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил юбилейную медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси» уроженке белорусского города Ивье, заместителю...
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