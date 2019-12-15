|
Девушку из Бреста назвали айтишницей года в Британии
Источник материала: KYKY>
Айтишница Юлия Максимчик (родом из Бреста)
Юлия Максимчик – JS-разработчица ИТ-компании Godel Technologies. Ее головной офис находится в Манчестере, офисы открыты и в Беларуси. Дочерняя компания Godel Technologies работает в ПВТ.
Со слов Максимчик, девушка ничего не знала о Women in IT Excellence Awards, пока ей не предложили поучаствовать в конкурсе. С разработчицей связался офис в Манчестере и рассказал, что заказчик рекомендует ее на эту премию. После этого Юлия согласилась, «почти не раздумывая».
Коллега из британского офиса помог беларуске составить письмо в комитет: Юлия рассказала о своей работе в Godel Technologies, а также проекте Karhoo Traveller & Agent (агрегатор такси-сервисов). В письме она также дала рекомендации девушкам, которые думают о том, чтобы начать свою карьеру в ИТ, как того требуют правила конкурса.
Премию Women in IT Excellence Awards учредили, чтобы популяризировать ИТ среди женщин. Юлия уточнила, что жюри премии – эксперты журнала и победители прошлых лет. Они читают письма и составляют шорт-лист. Чтобы оценить номинантов, члены жюри запрашивают рекомендации как у компаний, так и у заказчиков.
Фото обложки: vk.com/julia_maksimchik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)