Девушку из Бреста назвали айтишницей года в Британии

Источник материала: KYKY

Айтишница Юлия Максимчик (родом из Бреста) вошла в список из десяти финалистов престижной британской премии Women in IT Excellence Awards, пишет dev.by. Эту премию каждый год вручает портал Computing. Жюри назвало Юлию инженером-разработчиком года.

Юлия Максимчик – JS-разработчица ИТ-компании Godel Technologies. Ее головной офис находится в Манчестере, офисы открыты и в Беларуси. Дочерняя компания Godel Technologies работает в ПВТ.

Со слов Максимчик, девушка ничего не знала о Women in IT Excellence Awards, пока ей не предложили поучаствовать в конкурсе. С разработчицей связался офис в Манчестере и рассказал, что заказчик рекомендует ее на эту премию. После этого Юлия согласилась, «почти не раздумывая».

Коллега из британского офиса помог беларуске составить письмо в комитет: Юлия рассказала о своей работе в Godel Technologies, а также проекте Karhoo Traveller & Agent (агрегатор такси-сервисов). В письме она также дала рекомендации девушкам, которые думают о том, чтобы начать свою карьеру в ИТ, как того требуют правила конкурса.

Премию Women in IT Excellence Awards учредили, чтобы популяризировать ИТ среди женщин. Юлия уточнила, что жюри премии – эксперты журнала и победители прошлых лет. Они читают письма и составляют шорт-лист. Чтобы оценить номинантов, члены жюри запрашивают рекомендации как у компаний, так и у заказчиков.

Фото обложки: vk.com/julia_maksimchik.