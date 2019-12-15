Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями

Как рассказал Александр ЛУКАШЕНКО, за 10 лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан – более 50% всего трудоспособного населения, передает БЕЛТА .

Основную массу административных правонарушений – более 80% – составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. При этом президент обратил внимание, что часть из этих нарушений были обусловлены объективными причинами – перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и т. д.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, президент затронул тему так называемой палочно-галочной системы. Ее суть заключается в том, что с сотрудников ведомств требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет – останутся без премии. Лукашенко заявил, что такое недопустимо. Он подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

Президент отметил, что важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. Для этого глава государства ранее уже поручил создать специальную экспертную комиссию из руководителей государственных органов, парламентариев и ученых. Они должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.