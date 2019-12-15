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Водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП с маршруткой под Солигорском, угнал автомобиль

16.12.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель «Газели», устроивший смертельную аварию в Солигорском районе, угнал автомобиль. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, утром 15 декабря 22-летний водитель «Газели» ехал по трассе Кулаки — Солигорск. На 6-м километре дороги в деревне Кулаки он врезался в попутный микроавтобус Volkswagen (маршрутное такси), который съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка маршрутки от полученных травм умерла на месте происшествия. Оба водителя и трое пассажиров Volkswagen с различными травмами были доставлены в больницу.


Фото: СК

В ходе проведения первоначальных следственных действий следователи выяснили, что водитель «Газели» не имел права управления и неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим организации, в которой он работает грузчиком. Парень воспользовался находившимися в салоне авто ключами и угнал его.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 214 (Угон) УК Беларуси. Подозреваемый находится в больнице, где выставлен пост охраны. У него взяты образны биосред для установления его физического состояния на момент совершения ДТП.


Фото: МВД

Окончательная оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.

 
 
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Подозреваемый находится в больнице, где выставлен пост охраны.
 
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