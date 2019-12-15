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В Речице бастуют водители «Яндекс.Такси»: сервис уменьшил им бонусы

16.12.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице водители «Яндекс.Такси» собрались на стихийную забастовку. Они недовольны условиями агрегатора и хотят повышения тарифов.


В Речице около тридцати водителей «Яндекс.Такси» собрались 16 декабря на парковке на улице Пролетарской, чтобы продемонстрировать недовольство сложившейся ситуацией. Причина недовольства: снижение сервисом суммы бонусов, которые доплачивают таксистам в случае выполнения ими плана в 35 заказов в сутки (она зависит от региона, в котором работает водитель. — Прим. TUT.BY).

Ранее, по словам речицких водителей, им доплачивали 190 рублей, но с недавнего времени сумму урезали до 150 рублей.

— В Речице в будний день такой план выполнить нереально, а в выходной приходится работать по 16 часов — а теперь еще и это забирают, — возмущаются водители.

Они жалуются, что не спят и не отдыхают по выходным, а в итоге за месяц получают «чистыми» около 500 рублей.

— Минимальная поездка — 2 рубля. Из них 8% забирает «Яндекс.Такси», 10−12% — компания-перевозчик, с которой работаешь, плюс заправка за свои деньги — остаются совсем копейки, — жалуется водитель Руслан.

Он и его коллеги требуют обратить внимание руководства агрегатора на эту ситуацию.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Речице водители «Яндекс.Такси» собрались на стихийную забастовку. Они недовольны условиями агрегатора и хотят повышения тарифов.
 
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