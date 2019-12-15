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«Реал» сыграет с «МанСити», «Челси» - с «Баварией». Итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

16.12.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, определившая пары 1/8 финала турнира.


Фото: Reuters

По ее итогам определились следующие пары:

«Боруссия» Д — «Пари Сен-Жермен».

«Реал» — «Манчестер Сити».

«Аталанта» — «Валенсия».

«Атлетико» — «Ливерпуль».

«Челси» — «Бавария».

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».

«Наполи» — «Барселона».

«Лион — «Ювентус».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

 
 
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, определившая пары 1/8 финала турнира.
 
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