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«Реал» сыграет с «МанСити», «Челси» - с «Баварией». Итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, определившая пары 1/8 финала турнира.
По ее итогам определились следующие пары:
«Боруссия» Д — «Пари Сен-Жермен».
«Реал» — «Манчестер Сити».
«Аталанта» — «Валенсия».
«Атлетико» — «Ливерпуль».
«Челси» — «Бавария».
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
«Наполи» — «Барселона».
«Лион — «Ювентус».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка футбольной Лиги чемпионов, определившая пары 1/8 финала турнира.
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