На Брестчине к полевым работам будущего года отремонтируют 10,5 тысячи единиц техники

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области почвообрабатывающие и посевные агрегаты должны стоять на линейке готовности к началу февраля. Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, всего в регионе предстоит отремонтировать 10,5 тысячи единиц техники, в том числе 2843 трактора, более тысячи зерно- и кормоуборочных комбайнов. В областной программе по ремонту техники четко определены объемы и сроки.





В большинстве хозяйств области их строго придерживаются. Побывав в некоторых сельхозпредприятиях Пружанского района, корреспондент sb.by убедился, что порядок на мехдворах идеальный. Например, в ОАО "Ружаны-Агро" техника поставлена на хранение как под линеечку. Проведена ее дефектовка. В реммастерских созданы все условия для комфортной работы специалистов. Впрочем, многие механизаторы, водители к сельхозмашинам относятся бережно. В том числе благодаря этому на ремонте существенно экономят. И каждый сезон обновляют машинно-тракторный парк.

Есть и обратные примеры. Они единичны, о чем свидетельствуют рейды сотрудников Комитета государственного контроля Брестской области, проводивших мониторинг состояния и сохранности имеющихся в организациях АПК сельхозмашин.

В одном из сельхозпредприятий Ивацевичского района кормораздатчик находился на площадке для хранения металлолома, однако по документам бухгалтерского учета числился на балансе, и износ его был невелик. После посещения хозяйства контролерами технику направили на капитальный ремонт.

На мехдворе в деревне Ровины Дрогичинского района в разукомплектованном состоянии находились грабли, принадлежащие местному сельхозпредприятию. Контролеры выяснили, что с одной секцией агрегат работал на протяжении двух лет. Словом, налицо резервы экономии ГСМ и повышения производительности труда.