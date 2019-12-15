Зась об изменении административной практики: сразу поломать стиль работы сложно, но процесс уже пошел

Источник материала: Виртуальный Брест

Практика применения наказаний за административные правонарушения будет изменена - соответствующие поручения дал глава государства. Об основных требованиях к предстоящим поправкам журналистам рассказал государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





В числе важных задач глава государства назвал устранение так называемой палочно-галочной системы, когда административные правонарушения фиксируются ради составления протокола и отчетности, а не в целях обеспечения безопасности. В основном это касается работы правоохранительных органов. По словам Станислава Зася, в работе МВД уже произошли положительные изменения после совещания у главы государства в августе этого года, но проблемы еще остаются. "Сразу поломать стиль работы тысяч людей сложно. Тем не менее, если по всей вертикали будут даваться жесткие профессиональные оценки, ситуация изменится. Она уже меняется и будет меняться дальше", - сказал госсекретарь.

Постепенно в сознании правоохранителей должно укорениться убеждение, что отсутствие протоколов на вверенном им участке свидетельствует об эффективности работы, действенных профилактических мерах.

Четко прозвучал на совещании посыл прекратить практику административных наказаний за проступки, которые не влекут опасных последствий. Возможности для этого предоставлены и действующим законодательством, однако они используются не в полной мере. "Почему, например, даже МВД не в полной мере пользуется возможностью замены штрафа предупреждением, а непременно составляет протокол? Это субъективный фактор, зависит от людей, которые занимаются административной практикой. Здесь усматривается в том числе желание показать результат, поработать на статистику", - считает Станислав Зась. В качестве примера можно привести штрафы за переход проезжей части в неположенном месте. Для решения проблемы предложено сократить число структур, уполномоченных на составление административных протоколов, и в то же время усилить юридическую подготовку тех, кто сохранит это право.

По поручению главы государства создана специальная экспертная комиссия из руководителей госорганов, парламентариев, ученых, юристов. Они должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и к июлю 2020 года подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности. Руководить работой группы будет заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Главный принцип, по которому будут вноситься изменения, - принцип справедливости и эффективности предпринимаемых мер.

"Тема совещания очень важна. Этот вопрос (применения мер административной ответственности) касается практически каждого гражданина нашей страны. Важно, чтобы был обеспечен справедливый подход, баланс интересов личности, общества, государства", - подчеркнул Станислав Зась.