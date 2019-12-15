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Швейный цех построят в школе-интернате в Пинском районе

16.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната в 2020 году построят учебно-производственный швейный цех, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Вячеслав Изотов.

Швейный цех построят в школе-интернате в Пинском районе

"В нашем учебном корпусе создана неплохая швейная мастерская. Девочки получают навыки профессии на занятиях, также работают через центр занятости во внеурочное время, на каникулах. Шьют постельное и столовое белье, покрывала, шторы. Имеем сертификаты для продажи продукции. Но больше все же работаем для собственных нужд - у нас 160 детей, на каждого должен быть трехкратных запас постельных принадлежностей", - пояснил Вячеслав Изотов. Он добавил, что учащиеся осваивают пошив спецодежды, подушек, кресел-груш.

В планах - расширить производство. Задумку реализуют благодаря победе в конкурсе, объявленном МИД Польши. Грант общей стоимостью около 300 тыс. евро направят на строительство учебно-производственного швейного цеха. Проект рассчитан на два года: в этом разработана проектно-сметная документация, в следующем начнется возведение объекта. "К месту будущего цеха уже подвели коммуникации. Закупили оборудование - швейные, раскройные, стегальные, вышивальные машины, оверлоки. Рассчитываем, что в 2020 году введем объект в строй", - сказал директор учреждения образования.

Проект позволит обеспечить выпускниц школы-интерната рабочими местами. Кроме того, общеобразовательные школы Пинского района смогут направить больше своих учениц для обучения швейному делу в шестой школьный день. "Основная наша цель - социальная адаптация и интеграция молодых людей с интеллектуальной недостаточностью в общество, их подготовка к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. В прошлом году ввели в строй цех по производству мебели, где трудятся парни. Теперь позаботились о девушках", - добавил Вячеслав Изотов.

С польскими партнерами Молотковичская вспомогательная школа-интернат сотрудничает с 2013 года. Реализация нового проекта позволит увеличить поступление внебюджетных средств для нужд специализированного учреждения образования.

 
 
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  В Пинском районе на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната в 2020 году построят учебно-производственный швейный цех, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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