Швейный цех построят в школе-интернате в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната в 2020 году построят учебно-производственный швейный цех, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Вячеслав Изотов.





"В нашем учебном корпусе создана неплохая швейная мастерская. Девочки получают навыки профессии на занятиях, также работают через центр занятости во внеурочное время, на каникулах. Шьют постельное и столовое белье, покрывала, шторы. Имеем сертификаты для продажи продукции. Но больше все же работаем для собственных нужд - у нас 160 детей, на каждого должен быть трехкратных запас постельных принадлежностей", - пояснил Вячеслав Изотов. Он добавил, что учащиеся осваивают пошив спецодежды, подушек, кресел-груш.

В планах - расширить производство. Задумку реализуют благодаря победе в конкурсе, объявленном МИД Польши. Грант общей стоимостью около 300 тыс. евро направят на строительство учебно-производственного швейного цеха. Проект рассчитан на два года: в этом разработана проектно-сметная документация, в следующем начнется возведение объекта. "К месту будущего цеха уже подвели коммуникации. Закупили оборудование - швейные, раскройные, стегальные, вышивальные машины, оверлоки. Рассчитываем, что в 2020 году введем объект в строй", - сказал директор учреждения образования.

Проект позволит обеспечить выпускниц школы-интерната рабочими местами. Кроме того, общеобразовательные школы Пинского района смогут направить больше своих учениц для обучения швейному делу в шестой школьный день. "Основная наша цель - социальная адаптация и интеграция молодых людей с интеллектуальной недостаточностью в общество, их подготовка к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. В прошлом году ввели в строй цех по производству мебели, где трудятся парни. Теперь позаботились о девушках", - добавил Вячеслав Изотов.

С польскими партнерами Молотковичская вспомогательная школа-интернат сотрудничает с 2013 года. Реализация нового проекта позволит увеличить поступление внебюджетных средств для нужд специализированного учреждения образования.